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18.03.2021 17:40
Рубрика: В мире

Французский политолог: Байден перечеркнул все нормы дипломатии

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Французский политолог, писатель Фредерик Понс:
Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

- Недопустимое высказывание Джо Байдена в адрес российского президента, несомненно, наносит серьезный удар по и без того напряженным отношениям между США и Россия.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Это опаснейший, беспрецедентный выпад, который перечеркивает все принятые в дипломатии нормы  поведения. Можно задаться вопросом, на кого он рассчитан? Может быть, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию? В любом случае Байден тем самым загнал себя в угол ринга, и выбраться оттуда ему будет крайне затруднительно. Как после этого он сможет вести дела по целому ряду острых международных проблем, стоящих перед человечеством, с лидером, которому нанес оскорбление? Причем такое поведение, и в этом я убежден, в конечном счете, противоречит собственным интересам Соединенных Штатов.

Думаю, что все-таки не стоит списывать со счетов и преклонный возраст нынешнего хозяина Белого дома. Достаточно вспомнить его предвыборную кампанию, да и после, когда частенько был он не в лучшей умственной форме: то заговаривался, то терял нить своего выступления, а то и просто допускал досадные ляпы, чем вызывал насмешки журналистов.

Создается такое впечатление, что Байден сейчас стал догонять Дональда Трампа, который также порой допускал довольно странные, даже нерациональные суждения.

То, что Россия отреагировала, отозвав для консультаций своего посла в Вашингтоне, было вполне оправданным шагом. Проявление столь явного неуважения не могло остаться без ответа.

Я также не могу исключить, что Джо Байден в некотором роде поддался на провокацию со стороны журналиста ABC News, не оценив резонанс, который получит его высказывание. Однако его угрозы заставить Россию "поплатиться" тем не менее говорят о многом.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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И конечно, скандальное заявление президента США ставит в крайне затруднительное положение европейцев. Ведь в их интересах налаживать продуктивный диалог с Москвой по многим направлениям. То, что могут себе позволить американцы, по эту сторону Атлантики недопустимо по определению.

И вот еще что. Нынешняя администрация США самовольно присвоила себе статус "глобального добра", как это уже не раз было в истории этой страны. Эдакого защитника "свободного мира" в попытке объединить вокруг себя союзников, колеблющихся или сомневающихся после четырех лет правления Дональда Трампа. В первую очередь речь идет о намерении привязать к своему эгоистичному курсу страны ЕС. По отношению к России, к другим регионам, таким как Восточная Азия, где происходит противостояние с Китаем, а оно, судя по всему, будет только обостряться в ближайшие годы. Таким образом, сейчас разворачивается новый этап империалистической политики США в попытке удержать ускользающие господство в мире.

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