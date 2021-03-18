Косачев о словах Байдена: Ожидания новой политики США списаны в утиль

Любые ожидания новой политики администрации США на российском направлении списаны заявлением Джо Байдена в утиль. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал слова американского президента о Владимире Путине.

По мнению Косачева, такого рода заявления "неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения". Приглашение посла в Москву на консультации - адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации.

"Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - написал Косачев на своей странице в Facebook.