Леонид Федун: Ребята обещали, что сделают все для победы

Президент "Спартака" Леонид Федун после матча "Спартак" - "Урал" (5:1) зашел в раздевалку к команде, а затем сделал заявление для журналистов.

- Лучшим выражением соболезнований и признательности для меня и моего отца была победа в этом матче. Ребята пообещали, что сделают все, чтобы победить. Папа болел за "Спартак" более 50 лет. Он еще с нами, поскольку мы, христиане, верим, что девять дней душа человека находится с нами. И конечно, для него это было приятно. Спасибо вам всем за поддержку, - сказал президент "Спартака".

Арнольда Федуна, заслуженного врача СССР, не стало 16 марта.