Экстремалы пожарили сосиски на раскаленной лаве Ключевского вулкана

Непрекращающееся извержение побочного порыва на Ключевском вулкане привлекает внимание не только ученых, но и экстремалов, которые за эффектными кадрами идут в прямом смысле в самое пекло.

Четыре опытных туриста, имеющие необходимую альпинистскую подготовку, сумели подойти к шлаковому конусу, образовавшемуся у истока прорыва. Из кратера конуса постоянно происходит выброс вулканических бомб. Но экстремалы не только сумели сделать эффектные снимки, но и даже пожарили сосиски прямо на раскаленной лаве, сообщают "Вести".

При этом в регионе сейчас объявлена лавинная опасность, а МЧС неоднократно предупреждало туристов о том, что приближаться к исполину опасно.

Напомним, что 18 февраля на вулкане произошел побочный прорыв на высоте 2850 метров. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Длина лавового потока превысила 1,2 километра. Высота шлакового конуса у истока прорыва составляет 60 метров, а диаметр основания - 100 метров.

По данным ученых, из-за извержения селевые потоки могут попасть в водоемы, что навредит нерестовым процессам и экосистеме реки Камчатка.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.