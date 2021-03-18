В Алтайском крае осудили скупщиков незаконно добытого биоресурса

Михайловский районный суд Алтайского края поставил точку в уголовном деле о незаконной добыче цист артемии на сумму более семи миллионов рублей.

"РГ" дважды писала о нем в прошлом году ("Ловцов поймали", N77 от 09.04.2020 и "Два года за двести мешков", N108 от 21.05.2020).

Напомним, что трое местных жителей на озере Малиновое добыли более 10,5 тонны ценного биоресурса, который активно применяют в качестве живого корма. Преступники были задержаны и осуждены на два года лишения свободы условно. Тем временем следователи вышли на скупщиков цист артемии. Ими оказались жители города Ярового - индивидуальные предприниматели Сергей Сушкевич и Никита Чебыкин. Обоим было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 3 статьи 256 и части 5 статьи 33 УК РФ.

Стоит отметить, что до суда дела, связанные с деятельностью браконьеров и особенно скупщиков ценных биоресурсов, доводятся редко из-за сложностей при сборе доказательной базы. Но здесь сотрудникам регионального УФСБ удалось взять злоумышленников с поличным. При этом у Чебыкина и Сушкевича обнаружили фальшивые документы, якобы свидетельствующие о том, что все 10,5 тонны цист артемии добыты в Крыму еще в 2016 году. Мошенникам оставалось промыть полученный товар, высушить его и спокойно вывезти в Китай либо Таиланд, где он пользуется особым спросом.

Суд признал 37-летнего Сергея Сушкевича и 34-летнего Никиту Чебыкина виновными и назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. В правоохранительных органах надеются, что приговор даст ощутимый профилактический эффект как в отношении браконьеров, так и в отношении скупщиков нелегальной добычи.