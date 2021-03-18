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18.03.2021 21:21
Рубрика: Происшествия

Арестованный в Крыму шпион рассказал о заданиях СВР Украины

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым

Арестованный в Крыму осведомитель Службы внешней разведки Украины Владислав Есипенко рассказал о заданиях спецслужб соседнего государства, которые он выполнял на полуострове, и взрывчатке, обнаруженной в его машине.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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В интервью телеканалу "Крым24" Есипенко сообщил, что последние годы работал корреспондентом финансируемого Госдепом США пропагандистского интернет-издания "Крым.Реалии", вся деятельность которого направлена на очернение происходящих в Крыму перемен. Есипенко снимал сюжеты о выборах, о запасах воды в водохранилищах, о квартире президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии, за которую супруга главы соседнего государства исправно платит коммунальные платежи.

Четыре года назад Есипенко стал параллельно со своей журналистской деятельностью еще и собирать информацию для Службы внешней разведки Украины. Тем самым он выполнял задания офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины полковника Виктора Кравчука, с которым познакомился в 2017 году.

- Он предложил дублировать видеоматериалы, которые я снимал на телепроекте "Крым.Реалии", - признался Есипенко. - Делал опросы среди людей, закачивал эту информацию на Google Диск.

Шпион был изобличен, когда забрал из схрона в Армянске подготовленную для него украинскими кураторами взрывчатку.

- Я поехал на схрон, извлек взрывное устройство оттуда, - рассказал Есипенко. - Скорее всего, спецслужбы Украины заложили бомбу, а мне передал эту информацию Виктор Кравчук. Для самообороны я эту гранату взял себе. Для самообороны от агрессивных людей.

Сейчас арестованный Есипенко, которому грозит длительный срок за перевозку взрывчатки, сожалеет, что связался с украинскими спецслужбами.

Напомним, 52-летний Владислав Есипенко по данным ФСБ собирал информацию для спецслужб Украины о местах массового пребывания людей и системах жизнеобеспечения. Отснятые по заданию фотоснимки и видеозаписи агент отправлял Службе внешней разведки Украины. При обыске его машины оперативники нашли самодельное взрывное устройство, а также флажок с символикой государства Украина и Евросоюза. Киевский райсуд Симферополя арестовал Есипенко на два месяца на время следствия. Ему инкриминировали статью 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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