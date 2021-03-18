"Динамо" в большинстве обыграло "Краснодар" в 23-м туре РПЛ

В четверг в матче 23-го тура чемпионата страны по футболу "Краснодар" на своем поле проиграл московскому "Динамо" - 2:3. Уже на 18-й минут "быки" после удаления бразильца Кайо остались вдесятером. Южане вели в счете в два мяча, однако гости благодаря дублю 19-летнего Константина Тюкавина одержали волевую победу.

Для хозяев сегодняшний поединок, по сути, становился судьбоносным: только победа позволяла кубанцам (имея 34 очка, они сейчас занимают девятую строчку в РПЛ) возможность попытаться включиться в спор за еврокубковые места, а, может, даже и за медали первенства России.

В свою очередь, и динамовцам, которые находятся лишь на одну позицию выше "быков" (37 баллов), лишь виктория позволяла по-прежнему держаться рядом с целой группой конкурентов.

Любопытно, что в заявке обеих команд находилось сразу шесть воспитанников Академии "Краснодара" (четверо "черно-синих" и двое "бело-голубых"). Однако в основе вышел лишь полузащитник гостей Фомин, а вот все южане остались на скамейке запасных. Среди них впервые в новом году был и голкипер Сафонов, только накануне возобновивший тренировки после тяжелой травмы.

Кубанцы начали активнее, сразу завладев мячом. Сначала издали неплохо выстрелил Вильена, потом Кабелла едва не вышел на удобную позицию. А вскоре "быкам" удалась их фирменная комбинация с участием сразу пяти футболистов. В ее финале Классон слева вывел Вандерсона пасом в штрафую, а тот успел прострелить с линии ворот. Голкипер динамовцев Шунин не слишком ловко пошел на перехват, и отскочивший от него мяч Вильена отправил в сетку с пяти метров - 1:0, 11-я минута.

У динамовцев в дебюте практически ничего не получалось, но тут хозяев в очередной раз подвел Кайо. Бразильский центральный защитник умудрился получить два подряд "горчичника" за грубую игру, и судья Казарцев удалил его с поля.

В результате уже на 18-й минуте "Краснодар" лишился игрока. Заметим, в домашнем поединке недавнего 20-го тура южане остались вдесятером также в первом тайме.

Наставник "быков" Мусаев для укрепления обороны выпустил молодого центрального защитника Литвинова вместо своего лидера Кабелла. Француз с этим решением демонстративно не согласился, отправившись прямиком в раздевалку.

Пока кубанцы меняли схему игры, бело-голубые вполне могли несколько раз отличиться. Но Варелла запустил мяч над перекладиной метров с семи, удар Лесового из пределов штрафной голкипер южан Бабурин перевел в броске на угловой, Грулев не забил с угла вратарской, а Захарян попал в штангу.

Правда, после перерыва хозяева стали в обороне действовать строже, отодвинув основные действия от своей штрафной. А вскоре Смольников, обокрав в центре поля Скопинцева, организовал острую контратаку по правому флангу. Газинский завершил ее хлестким ударом метров с 14-ти в правый от Шунина угол - 2:0, 51-я минута.

Тут же главный тренер "Динамо" Шварц заменил на Тюкавина виновника этой ошибки, и "бело-голубые", резко прибавив скорости, ринулись отыгрываться. И Фомину сразу удался обводящий удар с линии штрафной в дальний правый от себя угол - 2:1, 58-я минута.

Едва освоившись на поле, 19-летний динамовец в падении головой отправил мяч в ворота гостей после передачи справа 17-летнего дебютанта молодежной сборной России Захаряна - 2:2, 66-я минута.

В развернувшемся затем увлекательном сражении на поле обе команды имели возможности забить решающий мяч, но сделать это удалось Тюкавину, который воспользовался ошибкой Литвинова - 2:3, 80-я минута.

Дубль юного форварда принес "Динамо" важнейшую победу. Столичный клуб, набрав 39 очков, продолжает сражаться за медали чемпионата России.