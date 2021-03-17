Вратарь сборной РФ и "Краснодара" Сафонов вернулся к тренировкам

Кандидат в национальную сборную России, голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после трехмесячного перерыва, связанного с лечением травмы, приступил к тренировкам в составе своего клуба.

"Наконец-то вернулся на поле", - написал сегодня 22-летний талантливый вратарь на своей странице в Instagram.

Сафонов получил серьезное повреждение на последней тренировке в начале декабря прошлого года перед вылетом "быков" в Англию на заключительный матч групповой стадии Лиги чемпионов с лондонским "Челси".

В клубе надеялись, что он сумеет выздороветь к середине января и начнет вместе с командой подготовку к весенней части первенства страны и поединкам 1/16 финала Лиги Европы против загребского "Динамо". Однако травма оказалась гораздо серьезнее, чем предполагалось ранее, и Матвей в нынешнем году не провел еще ни одной встречи.

Впервые точный диагноз травмы Матвея и ориентировочные сроки его выздоровления главный тренер кубанцев Мурад Мусаев назвал поле проигрыша хорватской команде и во второй игре еврокубка в конце февраля. "У него травма сухожилия", - сказал наставник, пообещав, что скоро голкипер сможет выйти на поле.

Но до сих пор неясно, сможет ли Матвей до конца нынешнего сезона сыграть хотя бы в одном официальном матче. А без своего основного голкипера "Краснодар" выступает в нынешнем году крайне неудачно: южане за очень короткий срок вылетели из Лиги Европы, Кубка России и одержали лишь одну победу в чемпионате России. Особенно большие проблемы вызывают их действия в обороне, крайне мало выручают "быков" и сменщики Сафонова (в воротах "быков" уже появлялись три голкипера - Городов, Агкацев и Бабурин).

Вообще, окончание прошлого года оказалось для Матвея на редкость несчастливым. Перед своей травмой в декабре главный тренер сборной России Станислав Черчесов не скрывал, что собирался дать возможность сыграть Сафонову в составе национальной команды в одном из матчей в ноябре (тогда команда встречалась со сборными Молдавии, Турции и Сербии). Однако у голкипера было выявлено подозрение на COVID-19, и его дебют в главной национальной команде не состоялся.

По причине травмы Сафонов не был вызван ни в состав главной сборной страны для участия в предстоящих поединках отбора чемпионата мира - 22, ни в российскую молодежку на чемпионат Европы.