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18.03.2021 17:02
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Турсезон в Крыму может пройти без ограничений по воде

Текст: Марина Трубилина
Проводимые в Крыму работы позволят полностью обеспечить водой Крым и Севастополь. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Уже сейчас ликвидирован острый дефицит воды, возникший из-за неблагоприятных погодных условий (два года подряд было засушливое лето). В марте начался прирост воды в водохранилищах, рассказал Хуснуллин. Все эти мероприятия дали гарантированный объем в 140 тысяч кубометров воды в сутки.

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
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В Севастополе ограничений по подаче воды не было ни в прошлом году и не будет в нынешнем, уверен Хуснуллин. Для Севастополя удалось дополнительно "добыть" 70 тысяч кубометров в сутки - за счет переброски воды из Кадыковского карьера, бурения дополнительных артезианских скважин, ремонта сетей водоснабжения.

Водозабор на реке Бельбек полностью готов к техническому пуску, это позволит увеличить объем подачи воды еще на 50 тысяч кубометров в сутки. Там же дополнительно найдены подземные источники, сказал Хуснуллин. До конца года в Севастополе планируется пробурить еще 17 скважин, что "позволяет надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений".

Предполагается продолжить работу по снижению потерь в сетях, очищать канализационную воду, которая будет использоваться для технических нужд.

В Симферополе есть ограничения подачи воды, сообщил вице-премьер. Но уже готов к запуску Бештерек-Зуйский водовод, после чего в город будет подаваться 110 тысяч кубометров. В середине апреля планируется запустить еще 5 артезианских скважин.

Работы, на которые обычно нужно 2-3 года, выполнены за 5-6 месяцев, подчеркнул Хуснуллин.

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