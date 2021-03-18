Власти Крыма обратятся в ООН из-за водной блокады

Официальное обращение в ООН из-за водной блокады, устроенной Украиной, подготовят власти Крыма. Об этом рассказал постпред республики при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

"Мир должен знать правду и замалчивать этот вопрос нельзя, - цитирует собеседника РИА Новости. - Воду просить у Украины мы не будем. Украинским националистам не стоит радоваться, что им удалось создать сложности крымчанам. Скоро их радость сменится на осунувшиеся и завистливые лица. Крым однозначно решит вопрос вододефицита".

По словам вице-премьера, это будет сделано за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Крым предъявит Украине иск за ущерб от водной блокады. Профильные комитеты Государственного совета республики подготовят обоснование исковых требований в связи с убытками полуострова от водной блокады. Поручение обосновать позицию Крыма в этом вопросе дал спикер парламента республики Владимир Константинов. Добавим, что в Крыму не впервые поднимают тему водной блокады полуострова со стороны Украины. Так спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявлял о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ с целью расследования попытки геноцида в отношении крымчан со стороны должностных лиц Украины.