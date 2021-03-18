Запасы пресной воды под Азовским морем определят к июлю

Новости

Прокуратура: Жители оренбургского поселка со 2 марта остаются без воды 17:12
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей 17:09
Чернышенко: Во "второй пакет" поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры 17:06
ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму 17:01
Лавров посетит Китай и Южную Корею 17:00
Настоящая весна придет в Москву через несколько дней 16:57
Медведев ответил Байдену цитатой из Фрейда 16:46
Власти Москвы на месяц отложат новые ограничения на МКАД 16:39
Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса 16:35
Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения 16:30
Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год 16:26
В Испании приняли закон об эвтаназии 16:17
"Спартак" расторг контракт с футболистом Виталием Дьяковым 16:12
На МКАД расширят ограничения для грузовиков 15:57
На Урале разработают радар для беспилотного транспорта 15:57
Мособлдума предлагает повысить штрафы за незаконный выброс мусора 15:54
Осужденного за взятку экс-главу Удмуртии освободили из-за болезни 15:52
В Оренбуржье завели дело на мужчину, истязавшего сожительницу и ее детей 15:52
В AMD не станут вводить ограничения на добычу криптовалют в видеокартах 15:50
Роспотребнадзор: Не все тесты могут определить антитела после "ЭпиВакКороны" 15:48
СК РФ рассмотрит жалобу на песню Манижи для "Евровидения" 15:35
Безработные выпускники вузов в РФ получат поддержку 15:24
Ограниченный на YouTube фильм про Ржев покажут на кинофестивале 15:17
Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась 15:15
В "ЕР" предложили доплачивать за наем молодежи, инвалидов и пожилых людей 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 17:02
Рубрика: Власть

Запасы пресной воды под Азовским морем определят к июлю

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Проведены первые проектные работы для выяснения запасов воды под дном Азовского моря, а уже в апреле начнется бурение первых разведывательных скважин в его акватории. Об этом вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил на совещании о социально-экономическом развитии РК и Севастополя.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
В Севастополе запустили в эксплуатацию водозабор на реке Бельбек

- Сейчас продолжается изучение этого варианта водоснабжения полуострова совместно с Росгеологией, - рассказал Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина. - Там огромные запасы - мы в этом уже уверены. Вопрос в том, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине.

Вице-премьер уточнил, что точная информация об объемах пресной воды под акваторией Азовского моря появится к июлю. Но уже сейчас абсолютно понятно, что качать воду из-под морской линзы можно будет по той же технологии, которая используется для добычи нефти и газа.

Если значительные запасы подтвердятся, то воду с помощью системы насосных станций можно будет перекачивать в Северо-Крымский канал до двух миллионов кубометров воды в сутки. При СССР советские ученые оценивали запасы пресной воды под Азовским морем в 10 миллиардов кубометров. Практически все дно Азовского моря на геологическом горизонте до 30 метров состоит из экранирующего слоя песка, перекрытого слоем пластичных илов. А под ним, предположительно, - "крымский Байкал", пополняющийся за счет подруслового стока Дона, Кубани, Кальмиуса, Молочной и других рек, впадающих в Азовское море.

Напомним, о запасах воды под Азовским морем президент РФ Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре 2020 года. По оценке специалистов, речь может идти о двух возможных источниках воды - это подрусловый сток реки Дон и водоносные горизонты полуострова, заходящие под Азовское море.

В Крыму запустили первые две скважины для нового водовода Симферополя
В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
В Армении назначена дата внеочередных парламентских выборов
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам