Запасы пресной воды под Азовским морем определят к июлю

Проведены первые проектные работы для выяснения запасов воды под дном Азовского моря, а уже в апреле начнется бурение первых разведывательных скважин в его акватории. Об этом вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил на совещании о социально-экономическом развитии РК и Севастополя.

- Сейчас продолжается изучение этого варианта водоснабжения полуострова совместно с Росгеологией, - рассказал Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина. - Там огромные запасы - мы в этом уже уверены. Вопрос в том, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине.

Вице-премьер уточнил, что точная информация об объемах пресной воды под акваторией Азовского моря появится к июлю. Но уже сейчас абсолютно понятно, что качать воду из-под морской линзы можно будет по той же технологии, которая используется для добычи нефти и газа.

Если значительные запасы подтвердятся, то воду с помощью системы насосных станций можно будет перекачивать в Северо-Крымский канал до двух миллионов кубометров воды в сутки. При СССР советские ученые оценивали запасы пресной воды под Азовским морем в 10 миллиардов кубометров. Практически все дно Азовского моря на геологическом горизонте до 30 метров состоит из экранирующего слоя песка, перекрытого слоем пластичных илов. А под ним, предположительно, - "крымский Байкал", пополняющийся за счет подруслового стока Дона, Кубани, Кальмиуса, Молочной и других рек, впадающих в Азовское море.

Напомним, о запасах воды под Азовским морем президент РФ Владимир Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре 2020 года. По оценке специалистов, речь может идти о двух возможных источниках воды - это подрусловый сток реки Дон и водоносные горизонты полуострова, заходящие под Азовское море.