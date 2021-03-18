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Рубрика: Спорт

Кого дождется Карлсен

Стал известен календарь второй части турнира претендентов
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Напомним, что победитель турнира восьми в Екатеринбурге поспорит за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном в Дубае. Матч пройдет 24 ноября - 16 декабря.

После первой половины турнира претендентов лидируют двое - француз Максим Вашье-Лаграв и наш Ян Непомнящий - 4,5 очка. За ними с 3,5 очка сразу четверо: россиянин Александр Грищук, уроженец Петербурга Аниш Гири, представляющий Нидерланды, Фабиано Каруана из США и китаец Ван Хао. Самый юный участник соревнований наш Кирилл Алексеенко и Дин Лижэнь набрали по 2,5 очка.

Фото: Getty Images
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Международная федерация шахмат (ФИДЕ) приняла решение возобновить в Екатеринбурге прерванный из-за пандемии коронавируса в мире турнир претендентов. Запланированные сроки с 17 по 29 апреля, включая дни приезда/отъезда участников. Приводим полное расписание предстоящих матчей турнира претендентов.

19 апреля. 8-й тур. Каруана - Вашье-Лаграв, Ван Хао - Дин Лижэнь, Непомнящий - Гири, Алексеенко - Грищук. 20 апреля. 9-й тур. Алексеенко - Каруана, Грищук - Непомнящий, Гири - Ван Хао, Дин Лижэнь - Вашье-Лаграв. 21 апреля. 10-й тур. Каруана - Дин Лижэнь, Вашье-Лаграв - Гири, Ван Хао - Грищук, Непомнящий - Алексеенко. 22 апреля. Выходной день.

23 апреля. 11-й тур. Непомнящий - Каруана, Алексеенко - Ван Хао, Грищук - Вашье-Лаграв, Гири - Дин Лижэнь. 24 апреля. 12-й тур. Каруана - Гири, Дин Лижэнь - Грищук, Вашье-Лаграв - Алексеенко, Ван Хао - Непомнящий. 25 апреля. Выходной день.

26 апреля. 13-й тур. Ван Хао - Каруана, Непомнящий - Вашье-Лаграв, Алексеенко - Дин Лижэнь, Грищук - Гири. 27 апреля. 14-й тур. Каруана - Грищук, Гири - Алексеенко, Дин Лижэнь - Непомнящий, Вашье-Лаграв - Ван Хао. 28 апреля - тай-брейк (при необходимости).

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