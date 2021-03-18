Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу

В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины иваси. По данным ведомства, объективных причин для сокращения добычи этой рыбы нет.

Ранее РБК сообщил о возможных сбоях в добыче иваси. Генеральный директор компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимир Рекасов заявил, что проблемы могут вызвать вызвать новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов (траулеры с иностранным портом приписки).

"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же, рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки", - отметили в Росрыболовстве.

Сардина иваси - самая дешевая рыба в России: килограмм с доставкой до порта Владивосток стоит у рыбаков 40-45 рублей. При этом, например, килограмм минтая, несмотря на рекордное падение цен в этом году, рыбаки продают за 68 рублей, а тихоокеанскую сельдь - за 65 рублей.