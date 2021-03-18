Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Кибертурнир, мега-ускорители и новый Политех станут символами 2021 года

Утвержденный распоряжением правительства РФ и только что обнародованный план основных мероприятий Года науки и технологий включает 85 позиций, где предусматривается участие федеральных структур, их организационное, информационное и методическое сопровождение.

Первые два уже перешли или вот-вот перейдут из категории "план" в категорию "сделано". Неделю назад, 12 марта, команда ученых и специалистов Объединенного института ядерных исследований обеспечила запуск крупнейшего в северном полушарии нейтринного телескопа Baikal-GVD. Рабочая церемония на льду Байкала проходила с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

А в ближайшие дни событие иного рода, включенное в план Года науки и технологий самым первым пунктом, должно произойти в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Как заверил "РГ" генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, у них все готово к вводу в действие новой производственной линии, где будут изготавливать цельновирионную вакцину Ковивак.

Ее создали в центре Чумакова на основе инактивированного вируса SARS, провели испытания, получили регистрационное свидетельство Минздрава России и теперь запускают масштабное производство - с тем, чтобы первые партии новой российской вакцины против COVID-19 поступили в гражданский оборот уже в марте.

А что еще в ряду ожидаемых и знаковых событий этого года? В апреле - пуск модернизированного токамака Т-15МД в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт". МГУ объявляет Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. В мае стартует совместный мультимедийный проект Минобрнауки России и АНО "Национальные приоритеты" под названием "100 вопросов ученому".

Фото: ckb-rubin.ru
В "Рубине" создан 5-тонный робот-манипулятор на рабочие глубины до 3 километров

Летом - международный кибертурнир "Битва за науку", комплексные научно-образовательные экспедиции в рамках проекта "Плавучий университет", начало строительства Сибирского кольцевого источника фотонов - установки класса mega-science в Новосибирске.

Осенью - закладка еще двух научно-исследовательских судов на новой верфи "Звезда" в Приморье, выход на площадку и первый бетон в основание инновационного атомного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Томской области. В подмосковной Дубне - первый сеанс полного цикла на ускорителе NICA, а в самой Москве - долгожданное открытие Политехнического музея…

Это лишь несколько событийных мероприятий, включенных в официальную программу Года науки и технологий. Большое внимание предполагается уделить популяризации научных знаний. Именно на это нацелен уже упомянутый проект "100 вопросов учёному". В пояснительном тексте на сайте минобрнауки он представлен как "цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии обсуждают актуальные научные проблемы и достижения, объясняют важность и влияние научных открытий на повседневную жизнь". Наряду с этим всем желающим дадут возможность "записаться на экскурсию в передовые лаборатории". А ученые будут готовы показать в работе высокотехнологичное оборудование и рассказать о своих исследованиях.

Как следует из того же плана, церемонию закрытия Года науки и технологий планируется провести на Конгрессе молодых ученых в декабре 2021 года.

Поделиться
Фото: AP Photo/Sergei Grits
#Наука ПРО #Медицина

Ученые считают, что COVID-19 - это болезнь старения

Фото: Иван Макеев / Комсомольская Правда
#Медицина

Как быстрее восстановиться после COVID-19

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
#Медицина

Чем опасен новый штамм коронавируса, обнаруженный в России

Фото: iStock
#Наука ПРО #Медицина

Магаданские ученые запатентовали прибор для изучения головного мозга

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
#Медицина

Мурашко: "Спутник V" эффективен против "британского" штамма коронавируса

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
#Медицина

Самарские ученые разработали сервис оценки поражения легких по КТ

Фото: AP Photo/John Minchillo
#Медицина

Генетики описали "особенные черты" южноафриканского штамма COVID-19