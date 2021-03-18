Кибертурнир, мега-ускорители и новый Политех станут символами 2021 года

Первые два уже перешли или вот-вот перейдут из категории "план" в категорию "сделано". Неделю назад, 12 марта, команда ученых и специалистов Объединенного института ядерных исследований обеспечила запуск крупнейшего в северном полушарии нейтринного телескопа Baikal-GVD. Рабочая церемония на льду Байкала проходила с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

А в ближайшие дни событие иного рода, включенное в план Года науки и технологий самым первым пунктом, должно произойти в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. Как заверил "РГ" генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов, у них все готово к вводу в действие новой производственной линии, где будут изготавливать цельновирионную вакцину Ковивак.

Ее создали в центре Чумакова на основе инактивированного вируса SARS, провели испытания, получили регистрационное свидетельство Минздрава России и теперь запускают масштабное производство - с тем, чтобы первые партии новой российской вакцины против COVID-19 поступили в гражданский оборот уже в марте.

А что еще в ряду ожидаемых и знаковых событий этого года? В апреле - пуск модернизированного токамака Т-15МД в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт". МГУ объявляет Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. В мае стартует совместный мультимедийный проект Минобрнауки России и АНО "Национальные приоритеты" под названием "100 вопросов ученому".

Летом - международный кибертурнир "Битва за науку", комплексные научно-образовательные экспедиции в рамках проекта "Плавучий университет", начало строительства Сибирского кольцевого источника фотонов - установки класса mega-science в Новосибирске.

Осенью - закладка еще двух научно-исследовательских судов на новой верфи "Звезда" в Приморье, выход на площадку и первый бетон в основание инновационного атомного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в Томской области. В подмосковной Дубне - первый сеанс полного цикла на ускорителе NICA, а в самой Москве - долгожданное открытие Политехнического музея…

Это лишь несколько событийных мероприятий, включенных в официальную программу Года науки и технологий. Большое внимание предполагается уделить популяризации научных знаний. Именно на это нацелен уже упомянутый проект "100 вопросов учёному". В пояснительном тексте на сайте минобрнауки он представлен как "цикл выступлений ведущих исследователей, которые в формате дискуссии обсуждают актуальные научные проблемы и достижения, объясняют важность и влияние научных открытий на повседневную жизнь". Наряду с этим всем желающим дадут возможность "записаться на экскурсию в передовые лаборатории". А ученые будут готовы показать в работе высокотехнологичное оборудование и рассказать о своих исследованиях.

Как следует из того же плана, церемонию закрытия Года науки и технологий планируется провести на Конгрессе молодых ученых в декабре 2021 года.