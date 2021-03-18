Skoda представила Kushaq, который будет соперничать с Creta и Seltos

После долгой череды тизеров Skoda провела премьеру нового компактного кроссовера Kushaq, который разработан в Индии и предназначен в первую очередь для развивающегося рынка этой страны.

Skoda Kushaq создан на специально адаптированной под местные стандарты платформе MQB-A0 IN. Длина кроссовера составляет 4225 мм, ширина - 1760 мм, высота - 1612 мм. Размер колёсной базы - 2651 мм.

Объём багажного отделения равен 385 литрам, при сложенной спинке заднего ряда полезное пространство увеличивается до 1405 литров.

Максимальный дорожный просвет, очевидно, актуальный для комплектаций с 17-дюймовыми колёсами, составляет 188 мм.

Были надежды, что Skoda предложит в пику конкурентам цифровую приборную панель, но чуда не произошло - у Kushaq она аналоговая с экранчиком между шкалами спидометра и тахометра. Мультимедиа в максимальных комплектациях представлена 10-дюймовым сенсорным дисплеем, опционально предложена цифровая приборная панель аналогичного размера. Из других "лакшери"- опций стоит отметить двуспицевое рулевое колесо в стилистике последних Superb и Octavia с клавишами с накаткой и передние сиденья с функцией вентиляции.

Максимальное количество подушек, которым может быть укомплектован Skoda Kushaq, - шесть, а это много, особенно если принять во внимание тот факт, что в Индии можно найти машины вообще без эйрбегов и ремней безопасности.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Линейка силовых агрегатов включает в себя литровый трёхцилиндровый TSI мощностью 115 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или классическим "автоматом", 150-сильный 1.5 TSI, который также предложат с "механикой", а вот на двухпедальных версиях он будет "дружить" с 7-скоростным "роботом" DSG.

Цены на модель пока не объявлены, ожидается что они будут лежать в диапазоне 1-1.6 млн рупий (чуть больше 1-1.6 млн рублей). Kia Seltos, например, стоит от 989 тысяч рупий, Hyundai Creta, которая ежемесячно продаётся тиражом не менее десяти тысяч экземпляров, - от миллиона рупий.