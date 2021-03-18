Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.03.2021 08:00
Рубрика: Видео

Видео: балка дорожного ограждения проткнула Hyundai насквозь

Текст: Вадим Давыденко

Помните, как совсем недавно мы удивлялись везению марокканского водителя, налетевшего на металлический отбойник, проткнувшего салон своего Renault балкой дорожного ограждения и при этом выжившего? Такая удача выпадает один раз на миллион, а то и реже, веско утверждали специалисты, и, глядя на изувеченную машину, в такую статистику хотелось верить.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Повторить полет машины сумел лишь дрон

Но вот прошло совсем немного времени и почти такой же случай зафиксировали на западе Греции, только на этот раз пострадал старенький Hyundai, прошитый балкой насквозь от передней правой фары и до багажника.

Что стало причиной ДТП, пока неясно. То ли обрушившиеся на юг Европы ливни сделали дорогу слишком скользкой, то ли водитель отвлекся на телефонный разговор и не справился с управлением.

Судя по видео, Hyundai мчался на очень высокой скорости - налетев на конец балки, машина нанизывалась еще около 45-50 метров, прежде чем полностью остановилась. Как и в случае в Марокко, водитель был в салоне один и сумел выжить, заработав, правда, сотрясение мозга и несколько сильных ушибов. О том, что было бы с пассажиром на переднем сидении, не хочется и думать.

Видео: дальнобойщик наехал на байкеров и 30 км тащил их мотоцикл
#видео