Видео: балка дорожного ограждения проткнула Hyundai насквозь

Помните, как совсем недавно мы удивлялись везению марокканского водителя, налетевшего на металлический отбойник, проткнувшего салон своего Renault балкой дорожного ограждения и при этом выжившего? Такая удача выпадает один раз на миллион, а то и реже, веско утверждали специалисты, и, глядя на изувеченную машину, в такую статистику хотелось верить.

Но вот прошло совсем немного времени и почти такой же случай зафиксировали на западе Греции, только на этот раз пострадал старенький Hyundai, прошитый балкой насквозь от передней правой фары и до багажника.

Что стало причиной ДТП, пока неясно. То ли обрушившиеся на юг Европы ливни сделали дорогу слишком скользкой, то ли водитель отвлекся на телефонный разговор и не справился с управлением.

Судя по видео, Hyundai мчался на очень высокой скорости - налетев на конец балки, машина нанизывалась еще около 45-50 метров, прежде чем полностью остановилась. Как и в случае в Марокко, водитель был в салоне один и сумел выжить, заработав, правда, сотрясение мозга и несколько сильных ушибов. О том, что было бы с пассажиром на переднем сидении, не хочется и думать.