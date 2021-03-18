За высадку детей-безбилетников оштрафуют на 30 тысяч рублей

В Госдуму внесены поправки о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Авторами выступили депутаты от фракций "Единая Россия" и ЛДПР.

О внесении законопроекта сообщил один из авторов поправок, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

"Внесли поправку о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей из общественного транспорта, - рассказал он. - Не понимают по-хорошему - будем бить рублем".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников, следующих без взрослых, из транспорта. Документ вступил в силу 7 марта. Новый законопроект является сопутствующим. Изменения предложено внести в уже прошедший первое чтение проект об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Депутаты предлагают штрафовать за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения взрослого. Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, а для должностных лиц (кондукторов, контролеров) - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Еще один автор, первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев уточнил, что ответственность будет наступать за сам факт высадки ребенка. По его словам, правительство предлагает также принять поправки в Уголовный кодекс, если подобные действия водителя или кондуктора привели к серьезным последствиям.

"Кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность, - комментировал ранее базовый закон председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья".

Спикер напомнил инцидент, произошедший в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса. Такое не должно повториться, уверен Володин.