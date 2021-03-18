Захарова: Россия много услышала от "коллективного Запада" за последние годы

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

Отвечая на вопрос о том, насколько беспрецедентными их можно считать, дипломат признала, что "за последние годы, даже десятилетия" в России "чего только не услышали от коллективного Запада". Порой заявления на грани фола звучали и от лидеров отдельных стран, отмечают на Смоленской площади.

Поэтому не стоит "измерять беспрецедентность" высказываний какими-то особыми мерками, "инструментом" или "термометром", считает Захарова. Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки так и не смогла пояснить, насколько "метафоричны" были слова Байдена. А президент России Владимир Путин, в свою очередь, пожелал американскому коллеге крепкого здоровья и отметил, что каждый человек оценивает окружающих по себе.