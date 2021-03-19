Актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме и изнасиловании

Дела у 34-летнего голливудского актёра Арми Хаммера становятся всё более и более скверными.

Вслед за каннибальским скандалом в адрес звезды "Агентов А.Н.К.Л." и "Назови меня своим именем" последовали обвинения в изнасиловании. Причём - "особо жестоком".

24-летняя Эффи Ангелова заявила, что она познакомилась с актёром в Facebook и встречалась с ним с 2016 по 2020 год. При этом в 2017-м (!) она подверглась страшному насилию со стороны Арми.

По словам девушки, Хаммер "жестоко насиловал её в течение четырёх часов", а в процессе "бил её хлыстом по ногам и головой об стену".

"Я пыталась убежать всё это время. Я поняла, что он хочет меня убить. Потом он ушёл, совершенно не беспокоясь о том, как я себя чувствую", - приводит слова Эффи Us Weekly.

Адвокат Ангеловой Глория Оллред утверждает, что вышесказанному есть доказательства.

Напомним, ранее в Сеть были слиты переписки, в которых Хаммер называет себя "стопроцентным каннибалом" и проявляет себя как любитель извращённого секса. Доказательств подлинности записей пока не последовало, но Арми моментально лишился нескольких ролей.

Также стало известно, что Анджелина Джоли вновь подала в суд на своего бывшего мужа Брэда Питта, обвинив его в насилии.