"Галасы ЗМеста" не стали переделывать песню для "Евровидения" и пишут новую

В четверг председатель государственного медиахолдинга Иван Эйсмонт сообщил в эфире телеканала ОНТ, что "Галасы ЗМеста" готовят для конкурса новую песню…"

И рассказал подробности:

- Учитывая наше сотрудничество с Европейским вещательным союзом, мы предложили группе "Галасы ЗМеста" предоставить нам какой-нибудь иной вариант. И сейчас, насколько я знаю, работа идет активно. И думаю, что совсем скоро, через несколько дней, вы услышите новую песню-"миллионник".

Иван Эйсмонт добавил, что не видит в песне "Я научу тебя" никакого политического контекста:

- Это понятно любому человеку, знакомому с русским языком (белорусские конкурсанты решили в отличие от прошлых лет спеть уже не на английском, а на русском, - прим. А. А.). Но каждый трактует так, как ему выгодно.

Какой будет новая белорусская песня для конкурса, пока не ясно. Сейчас музыканты надолго заперлись в студии и будущую премьеру не комментируют.

Известно только то, что "Я научу тебя" в Роттердаме точно не прозвучит. И переделывать ее группа принципиально не будет.

По сути, "Галасы ЗМеста" остались верны своим принципам и отстояли право на свободу слова на "Евровидении"… Будем надеяться, что новая песня коллектива будет столь же интересной и удачной.