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Премия "Оскар" пройдет в оффлайн-формате

Новости
    19.03.2021, 10:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Церемония вручения премии "Оскар", которая в этом году пройдёт 25 апреля, пройдёт в оффлайн-режиме, то есть в очном формате. Как и было обещано ранее.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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При этом участие в мероприятии онлайн, "по удалёнке", будет запрещено, приводит THR сообщение организаторов, полагающих, что такой формат идёт вразрез с теми усилиями "по проведению безопасного и приятного вечера", которые они предприняли.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в Union Station в Лос-Анджелесе с дополнительными мероприятиями в голливудском Dolby Theater в Голливуде в прямом эфире.

При этом организаторы, разумеется, обещают соблюдать все необходимые меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

Напомним, из-за форс-мажора, вызванного пандемией в мировом прокате, в этом году Американская киноакадемия в порядке исключения допустила к участию фильмы, чьи премьеры состоялись в интернете.

С номинантами "Оскара" можно ознакомиться здесь.

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