Обвиняемый в расстреле пяти человек в Рязани частично признал вину

В Рязанском областном суде начались слушания по делу о расстреле пятерых человек в поселке Елатьма. Подозреваемый в убийстве признал свою вину частично, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Жестокий расстрел пятерых молодых людей в поселке Елатьма Касимовского района произошел 4 апреля прошлого года около 22 часов. Компания молодых людей задержалась под окнами одного из трехэтажных домов. Четверо парней и девушка громко разговаривали. На балкон вышел мужчина, под окнами которого они расшумелись, и сказал компании, что они разбудили его ребенка. Как установлено следствием, замечание он сделал в довольно грубой форме. В ответ на это молодые люди не успокоилась, по информации следствия, "возник словесный конфликт", и они направились в подъезд дома.

Мужчина встретил их на лестнице выстрелами из охотничьего карабина. Следствием установлено, что в подъезде он произвел четыре прицельных выстрела. Трое погибли на месте, раненый парень и девушка выбежали на улицу. Стрелок последовал за ними и выстрелил еще три раза: один - в девушку и два - в парня. От полученных травм все скончались на месте.

Мужчина был признан вменяемым. Его действия квалифицированы гособвинением как убийство с отягчающими обстоятельствами.

На первом заседании суда были допрошены шестеро потерпевших. Это родственники погибших молодых людей. Подсудимый, 32-летний житель Елатьмы, признал свою вину частично. Еще на следствии он доказывал, что выстрелы в подъезде были обороной от нападавших.

Заседание перенесено, дата следующего заседания пока не сообщается.