Обвиняемый в расстреле пяти человек в Рязани частично признал вину

Новости

Мишустин освободил Храмова от должности первого замглавы Минприроды 19:00
В Москве весной высадят 10 миллионов цветов 19:00
За два месяца 2021 года производство птицы и яиц снизилось 19:00
Росстат отметил снижение безработицы шестой месяц подряд 19:00
За зиму в столице выпало 174 см снега 18:57
"Лига справедливости Зака Снайдера" собрала на КиноПоиске 400 тысяч зрителей 18:56
Правительство РФ перезапустит работу с экспертами и общественностью 18:51
В Гонконге мужчина скончался после прививки вакциной BioNTech 18:49
Приезжий устроил в Новой Москве поножовщину из-за места на парковке 18:33
Финляндия приостановила использование вакцины от AstraZeneka 18:19
Норвежского премьера обвиняют в нарушении антиковидных мер 18:16
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным конституцию РБ "в общих чертах" 18:12
Глава банка ВТБ считает биткоин обреченным 18:06
Байден выдвинул бывшего сенатора-космонавта на должность руководителя NASA 17:51
Москалькова выразила соболезнования близким погибших при взрыве в Химках 17:11
На подмосковной части Лосиного острова спасли оленя 17:01
Пол Маккартни написал вторую книгу про Дедулета 16:57
В Сочи вынесли приговор мужчине, напавшему на собаку с ножом 16:37
В ОДКБ осудили иностранное вмешательство в избирательные процессы 16:33
СК возбудил дело против сотрудника полиции и адвоката за взятку 16:25
Банк России ожидает снижения темпов инфляции в апреле 16:18
В Горячем Ключе экс-участкового полиции будут судить за взятку 16:13
Семье директора златоустовской школы помогли погасить ипотеку 16:08
Лукашенко: Гарантирую - у вас будут другие президенты 16:05
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Швеции 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
Верховный суд объяснил, как вернуть отправленные по ошибке деньги
19.03.2021 17:29
Рубрика: Происшествия

Обвиняемый в расстреле пяти человек в Рязани частично признал вину

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязанском областном суде начались слушания по делу о расстреле пятерых человек в поселке Елатьма. Подозреваемый в убийстве признал свою вину частично, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба
В Сальске под завалами дома нашли тела двух человек

Жестокий расстрел пятерых молодых людей в поселке Елатьма Касимовского района произошел 4 апреля прошлого года около 22 часов. Компания молодых людей задержалась под окнами одного из трехэтажных домов. Четверо парней и девушка громко разговаривали. На балкон вышел мужчина, под окнами которого они расшумелись, и сказал компании, что они разбудили его ребенка. Как установлено следствием, замечание он сделал в довольно грубой форме. В ответ на это молодые люди не успокоилась, по информации следствия, "возник словесный конфликт", и они направились в подъезд дома.

Мужчина встретил их на лестнице выстрелами из охотничьего карабина. Следствием установлено, что в подъезде он произвел четыре прицельных выстрела. Трое погибли на месте, раненый парень и девушка выбежали на улицу. Стрелок последовал за ними и выстрелил еще три раза: один - в девушку и два - в парня. От полученных травм все скончались на месте.

Мужчина был признан вменяемым. Его действия квалифицированы гособвинением как убийство с отягчающими обстоятельствами.

На первом заседании суда были допрошены шестеро потерпевших. Это родственники погибших молодых людей. Подсудимый, 32-летний житель Елатьмы, признал свою вину частично. Еще на следствии он доказывал, что выстрелы в подъезде были обороной от нападавших.

Заседание перенесено, дата следующего заседания пока не сообщается.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань

Главное сегодня

В Кремле оценили возможность новой "холодной войны" с США
Российскую вакцину "Спутник V" будут выпускать в Индии
Роскомнадзор: Twitter не реагирует на требования об удалении запрещенной информации
Эрдоган назвал элегантным ответ Путина на заявления Байдена
В Европе началась третья волна COVID-19
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты