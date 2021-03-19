На Вятке осудили мать погибших в пожаре четверых детей

Юрьянский районный суд Кировской области приговорил к двум годам колонии-поселения местную жительницу, четверо детей которой погибли во время пожара. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Трагедия в деревне Ложкари произошла в октябре прошлого года. 24-летняя женщина оставила своих детей в возрасте от восьми месяцев до четырех лет одних в квартире, а сама ушла выпивать к подруге. Пока ее не было дома, один из малышей нашел зажигалку и устроил пожар. Отец в это время был на работе.

После этого женщину арестовали, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Проверка прокуратуры показала, что семья состояла на профилактических учетах, родителей ранее уже привлекали в административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию. Также было признано, что семья находится в социально-опасном положении. При этом профилактические работы с ней проводились несвоевременно, а условия проживания детей, угрожающие жизни и здоровью, игнорировались. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.