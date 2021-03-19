Смольный утвердил закон о балконной амнистии в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, объявляющий балконную амнистию в Северной столице.

Как сообщают в администрации Петербурга, новый закон отменяет штрафы для тех, кто остеклил балконы до 1 января 2021 года. Но те, кто без согласования остекляет балкон сейчас, могут быть привлечены к административной ответственности, штраф составляет пять тысяч рублей.

Новый закон защищает в первую очередь владельцев квартир в типовых домах, в основном это хрущевки и брежневки. В таких домах застеклено свыше половины балконов, причем в подавляющем большинстве случаев остекление проведено по инициативе самих жильцов и без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Процесс самовольного остекления балконов начался еще в годы СССР, причем, он наблюдался по всей стране.

Но в то же время, правила благоустройства Петербурга, да и большинства других городов, запрещают самовольное остекление, так как это портит внешний вид фасада.

Тем не менее, когда в Петербурге в прошлом году жилкомсервисы попытались заставить жильцов хрущевок и брежневок привести фасады в изначальное состояние, выяснилось, что это ухудшит условия проживания сотен тысяч человек.

Поэтому в городе вначале ввели мораторий на снос остекления, а затем начали прорабатывать нормативную базу, чтобы защитить жильцов хрущевок, но в то же время навести порядок.

Принятый закон призван выиграть время, чтобы создать базу для создания альтернативных способов согласования внешнего облика фасадов многоэтажек. Пока в Петербурге действует десятилетний мораторий на снос балконного остекления.