В Геленджике арестовали одного из организаторов ячейки экстремистов

Геленджикский городской суд арестовал 20-летнего подозреваемого в организации экстремистской группировки.

Как ранее сообщала "РГ", в 2018 году житель Геленджика с единомышленником создал экстремистскую организацию, направленную против асоциальных слоев населения и людей без определенного места жительства. Кроме того, группа проповедовала ненависть и вражду по национальному признаку. В сообщество были вовлечены еще 12 человек. Участники проводили занятия по рукопашному бою и владению холодным и огнестрельным оружием. Они также избивали людей и выкладывали все это в Сеть.

Суд учел, что фигурант может выйти на связь с другими участниками группы и изменить ход дела, поэтому принял решение заключить обвиняемого под стражу до 15 мая.

По данным ФСБ РФ, задержанные имеют отношение сообществу "М.К.У", которое возглавляет гражданин Украины Егор Краснов. Еще один участник данного движения был задержан в Ярославле. Они уже начали давать признательные показания, рассказав силовикам о том, что получали инструкции от украинских членов группы. В ходе допросов задержанные также признались, что вместе с лидером украинской группы обсуждали теракты на территории Геленджика.