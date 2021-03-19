Новости

Социологи выяснили, сколько россиян чувствуют себя счастливыми 12:54
Глава МВД наградил полицейских за спасение людей во время снежной бури 12:45
В Екатеринбурге двух полицейских задержали за вымогательство взятки 12:37
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в многоквартирном доме в Химках 12:37
Найден третий погибший при взрыве в Химках 12:33
В Ростовскую область запустят поезд-отель 12:33
Актера Арми Хаммера обвинили в каннибализме и изнасиловании 12:30
Директор Северо-Западного филиала "РГ" стала лауреатом "Золотого пера России" 12:28
Названы округа Москвы с дешевой посуточной арендой жилья 12:28
Число пострадавших при взрыве в Химках возросло до семи 12:12
Названа главная причина появления побочных явлений от прививок от COVID-19 12:10
Анджелина Джоли вновь обвинила Брэда Питта в насилии и подала в суд 11:56
Трейлер: у "Гарри Поттера" появится приквел о Волан-де-Морте 11:45
СМИ: В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцины AstraZeneca 11:43
Губернатор Подмосковья пообещал помощь пострадавшим при взрыве в Химках 11:42
Илон Маск за день потерял почти 10 миллиардов долларов 11:41
В Геленджике арестовали одного из организаторов ячейки экстремистов 11:34
В СК рассказали об арестованном имуществе бывших юристов "Аэрофлота" 11:32
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении у "Аэрофлота" 250 млн рублей 11:30
На Киевском вокзале в Москве изменят навигацию 11:29
"Ротор" объявил об отставке главного тренера 11:28
Жителю Волгограда вынесли приговор за нападение с ножом на участкового 11:25
Минфин рассказал о возврате налога на движимое имущество бизнеса 11:09
В Петрозаводске против агрессивного пациента больницы применили оружие 11:05
Абрамченко: Мы должны быть готовы к пропуску половодья 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
19.03.2021 11:34
Рубрика: Происшествия

В Геленджике арестовали одного из организаторов ячейки экстремистов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Геленджикский городской суд арестовал 20-летнего подозреваемого в организации экстремистской группировки.

В Новосибирске активиста "Свидетелей Иеговы" осудили за экстремизм

Как ранее сообщала "РГ", в 2018 году житель Геленджика с единомышленником создал экстремистскую организацию, направленную против асоциальных слоев населения и людей без определенного места жительства. Кроме того, группа проповедовала ненависть и вражду по национальному признаку. В сообщество были вовлечены еще 12 человек. Участники проводили занятия по рукопашному бою и владению холодным и огнестрельным оружием. Они также избивали людей и выкладывали все это в Сеть.

Суд учел, что фигурант может выйти на связь с другими участниками группы и изменить ход дела, поэтому принял решение заключить обвиняемого под стражу до 15 мая.

По данным ФСБ РФ, задержанные имеют отношение сообществу "М.К.У", которое возглавляет гражданин Украины Егор Краснов. Еще один участник данного движения был задержан в Ярославле. Они уже начали давать признательные показания, рассказав силовикам о том, что получали инструкции от украинских членов группы. В ходе допросов задержанные также признались, что вместе с лидером украинской группы обсуждали теракты на территории Геленджика.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

МИД РФ: На Западе появилась "фриковая дипломатия"
За сутки в России подтверждено 9699 случаев COVID-19 в 85 регионах
Байден покинул встречу с журналистами после вопроса о разговоре с Путиным
Центробанк отозвал лицензию у краснодарского "ЮМК Банка"
Британцы усомнились в психическом здоровье президента США
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты