"Семерку" продают по цене топовой Lada Vesta

ВАЗ-2107 почти без пробега выставили на продажу. За автомобиль просят миллион рублей (это цена Lada Vesta в максимальной комплектации).

Продавец, который разместил объявление на "Авто.ру", утверждает, что "в салоне еще новьем пахнет", сам автомобиль был выпущен в 2008 году и с 2010-го находится в одних руках. Седан проехал 400 км.

На белом кузове нет ржавчины. Двигатель инжекторный - объемом 1,6 литра мощностью 74 л.с. Коробка передач - механическая 5-ступенчатая. Комплектация заводская, нет даже магнитолы.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Москве продают кабриолет на базе ВАЗ-2108, который оценили в 1 300 000 рублей. Машина 1993 года выпуска пребывает в идеальном состоянии. Она успела пробежать всего 15 тысяч километров. Автомобиль восстановлен до заводского вида. Все запчасти новые, включая салон.