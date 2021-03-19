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19.03.2021 12:17
Рубрика: Легковые авто

Tesla снова врезалась в полицейский автомобиль

Текст: Григорий Гомельчук

Система автономного вождения Tesla пока еще далека от совершенства. В чем-то "автопилот" справляется с управлением лучше человека, в чем-то хуже. Например, врезаться в неподвижный полицейский автомобиль, стоящий на пустой дороге со включенной мигалкой - каково? Такой случай произошел с творением Илона Маска в прошлом августе, и вот опять.

Фото: скриншот с twitter.com
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В штате Мичиган 22-летний водитель ехал куда-то в час ночи на своей Tesla Model Y с активированным "автопилотом", на дорогу не смотрел.

Сотрудники полиции в это время разбирались с аварией - кто-то сбил оленя - и оставили свой Dodge Charger со включенным проблесковым маячком на проезжей части. Удар пришелся по касательной: Tesla правой стороной ударила Dodge в заднее левое крыло. В результате аварии никто не пострадал, а водителю электромобиля выписали два штрафа: один за нарушение правил дорожного движения, второй -за езду без прав.

Национальный совет по безопасности на транспорте расследовал уже больше десятка случаев с Tesla, попавшими в аварию в режиме "автопилота", но результатов так и не объявил. Сама компания неоднократно заявляла, что так называемый "автопилот" это всего лишь система помощи водителю, не избавляющая его от необходимости следить за дорогой.

#Tesla