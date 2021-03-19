Трейлер: у "Гарри Поттера" появится приквел о Волан-де-Морте

В Сети обнаружился симпатичный трейлер фанатского короткометражного фильма по вселенной Гарри Поттера House of Gaunt.

Он расскажет предысторию главного злодея поттерианы - зловещего Волдеморта (Волан-де-Морта).

За месяц оригинальный трейлер фильма француза Жориса Фокона Гримо собрал свыше 600 тысяч просмотров.

Кроме того, трейлер опубликован с озвучками на других языках, в том числе - на русском.

Премьера назначена на 29 мая.

Напомним, WB меж тем планирует экранизировать пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя" и подумывает о сериале по миру Джоан Роулинг.