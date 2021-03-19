В УЕФА прокомментировали инцидент в матче "Рейнджерс" - "Славия"

Союз европейских футбольных ассоциаций ждет официальных документов по поводу инцидента, произошедшего в матче Лиги Европы между шотландским "Рейнджерс" и пражской "Славией".

В конце игры на поле произошла стычка между футболистами. А после этого полузащитник шотландского клуба Глен Камара обвинил игрока чешского клуба Ондржей Куделу в расистских оскорблениях. Об этом после встречи заявил главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард.

Когда матч завершился, Камара избил Куделу. Об этом сообщает официальный сайт чешского клуба. В "Славии" настаивают на том, что их игрок не оскорблял соперника, и ожидают расследования со стороны УЕФА.

В УЕФА заявили, что им известно об этом инциденте и сейчас идет сбор всей необходимой информации.

"УЕФА известно об инциденте, произошедшем в тоннеле после окончания матча, в котором участвовали игроки обеих команд. Мы ждем подробных отчетов официальных лиц матча, которые присутствовали на игре, прежде чем давать дальнейшие комментарии", - сообщили в пресс-службе УЕФА РИА Новости.