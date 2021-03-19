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Владельцев Android предупредили о серьезной опасности

Текст:   Антон Благовещенский
19.03.2021,  
16:44
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Сети появился поддельный сайт, который предлагает скачать версию популярного приложения Clubhouse для Android. Официально она еще не выпущена.

Как сообщается в блоге компании ESET, поддельный сайт выглядит как настоящий, однако расположен по адресу joinclubhouse.mobi. При клике на логотип магазина Google Play (с подписью Get it on Google Play) сразу происходит загрузка вредоносного APK-файла.

Проникнув в систему, троянское приложение под названием BlackRock начинает запускаться одновременно с другими приложениями, включая Twitter, WhatsApp, Facebook и другими. Вместо оригинального окна приложения пользователь будет видеть поддельное окно - с предложением ввести логин, пароль или другую личную информацию. Таким образом данные похищаются и передаются злоумышленникам.

Названа важная настройка, которую обязательно нужно сделать в WhatsApp

В общей сложности BlackRock может похитить данные для входа в более чем 450 различных онлайн-сервисов. Также троян может перехватывать SMS-сообщения, чтобы обходить двухфакторную аутентификацию.

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