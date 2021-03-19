Возвращение русской Lada Niva Legend поприветствовали в британской прессе

Недавно "РГ" рассказывала, что в Великобритании открылся приём заказов на Lada Niva Legend, продажи которой вновь стали возможными благодаря выходу страны из состава Евросоюза. Возвращение российского внедорожника не обошла вниманием и британская пресса.

Журнал Classic Car Weekly посвятил эпохальному возвращению Niva Legend буквально пару абзацев, сообщив, что поставки автомобиля возобновляются спустя 24 года после их остановки, когда прекратил своё действие сертификат соответствия европейским нормам (ОТТС). Brexit позволил руководствоваться правилами ЕЭК ООН (Технический регламент РФ "О безопасности колесных транспортных средств").

Поставками Lada Niva Legend в Великобританию занимается не официальный импортёр, а частная компания Blackheath Developments Ltd.

"Официальные поставки в Европу прекращены с лета 2019 года. У нас нет там ни дилерских центров, ни официального импортера. По Великобритании - все то же самое, официальных поставок нет и пока что не планируется", - цитирует пресс-службу АвтоВАЗа журнал "ЗР".

Цена на Lada Niva Legend в Великобритании начинается от 14 900 фунтов стерлингов (более 1.53 млн рублей).