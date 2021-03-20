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Рубрика: Власть

Американцы в письмах посольству РФ извинились за заявления властей США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов поблагодарил американцев, направивших в российское посольство письма в поддержку дружественных отношений между Россией и США. Его заявление опубликовано в Facebook.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По словам Антонова, граждане США выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Москвы. "Глубоко тронут неравнодушной и активной позицией простых американцев, понимающих, что диалог между государствами должен строиться на основе взаимного уважения и равноправия", - отметил посол.

Такой подход граждан США свидетельствует о том, что потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохраняется, уверен Антонов. Он также выразил надежду на то, что власти США прислушаются к голосам избирателей и "прекратят курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений".

Напомним, что 20 марта Анатолий Антонов вылетает в Москву на консультации. С его участием в ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что приглашение посла для консультаций является беспрецедентным шагом. "Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений, если американцы осознают связанные с этим риски", - добавила Захарова.

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