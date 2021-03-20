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Рубрика: Власть

Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В субботу, 20 марта, истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные в приграничных территориях Крыма. Необходимость процедуры возникла 20 марта прошлого года, после подписания президентом России Владимиром Путиным указа об изменении перечня приграничных территорий, где иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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В список попали Алушта, Ялта, Джанкой, Евпатория, Феодосия, Армянск, Судак, Саки, Керчь, муниципальные образования Севастополя. По словам зампредседателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Татьяны Вяткиной, если лицо является собственником такого земельного участка, то согласно Гражданскому кодексу РФ право собственности должно быть отчуждено в течение года с момента издания указа, пишет РИА Новости Крым.

Иностранцы, которые на 20 марта 2020 года имели в собственности участки на приграничных территориях, должны были продать их, подарить, передать в муниципальную или государственную собственность к 20 марта 2021 года. Если в установленный срок права на землю не были переданы, то имущество подлежит принудительной продаже. По данным на начало этого года, в собственности иностранных граждан находились около 11 тысяч таких участков в Крыму.

Напомним, в семилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией президент провел телемост с жителями полуострова. Крым и Севастополь должны быть успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни, подчеркнул Владимир Путин. Он призвал быстрее наверстывать время в развитии территории, где еще много нерешенных проблем. В Крым за четыре года, к 2025 году, частные инвесторы должны вложить свыше триллиона рублей - такую задачу поставил на этой неделе президент на совещании по развитию Крыма и Севастополя.

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