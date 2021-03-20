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Рубрика: Общество

Мясников назвал семь продуктов, позволяющих прожить до 100 лет

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Существует как минимум семь видов продуктов питания, регулярное употребление которых связано с долгой продолжительностью жизни. Соответствующие выводы были сделаны учеными в ходе различных исследований.

Фото: iStock
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Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости. По его словам, основу рациона любого человека должны составлять овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности, миндаль, черный шоколад и чеснок. Но, естественно, магическим действием они не обладают - нужно вести речь о правильном и сбалансированном питании в целом, о здоровом образе жизни. А что касается ее продолжительности, подчеркнул Мясников, то тут главным фактором все же является наследственность.

Как уже писала "РГ", западные специалисты считают относительно безопасной для здоровья норму алкоголя равной 14 стандартным единицам в неделю, равномерно распределенным по дням. В пересчете на красное вино это не более бокала (200 мл) 12-градусного напитка в день.

Ранее Александр Мясников также указал на неочевидный симптом проблем с желудком - в некоторых случаях это хронический кашель, который часто мучает человека по ночам.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

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