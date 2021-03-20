Сын Трампа усомнился в том, что Байден упал на трапе из-за ветра

Сын экс-президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший - усомнился в том, что нынешний американский лидер Джо Байден споткнулся и упал на трапе президентского самолета из-за сильного ветра.

Трамп-младший в Twitter опубликовал скриншот, демонстрирующий, что скорость ветра в момент инцидента составляла примерно шесть метров в секунду. По данным американской метеослужбы, такой ветер поднимает пыль и бумагу и шевелит небольшие ветви. Сын Трампа иронично отметил, что Байден "в отличной форме", пишет РИА Новости.

Напомним, накануне 78-летний Байден споткнулся и чуть не упал с трапа, поднимаясь на "борт номер один". На президентском самолете глава Белого дома должен был вылететь в Атланту. Произошедшее Белый дом объяснил сильным ветром. По словам представителя пресс-службы Карин Жан-Пьер, на улице было очень ветрено, она и сама якобы чуть не упала, поднимаясь по ступенькам. Она заверила, что Байден чувствует себя прекрасно.