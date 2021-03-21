Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя

Президент США Джо Байден сказал, что вице-президент Камала Харрис умнее его. Об этом он сообщил представляя Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты. Слова американского лидера приводит сайт Белого дома.

Во время поездки в Джорджию Байден выступил с речью, а позже отметил, что ему следовало сразу дать слово вице-президенту, которая, как он заметил, умнее его, пишет РИА Новости.

Напомним, Камала Харрис заняла свой пост при президенте Байдене 20 января. Она стала первой женщиной на этом посту. Ранее сообщалось, что во время публичного выступления американский лидер назвал Харрис главой государства. При этом он не стал исправляться и продолжил свою речь.

Подобные казусы случались с президентом США и раньше. В марте, выступая в Белом доме, Байден забыл не только имя главы Пентагона, но и название самого военного ведомства США.