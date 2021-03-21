BMW прекратит выпуск пяти моделей в России

Из-за экономической нецелесообразности BMW отказался от производства в Калининграде пяти моделей.

В результате "Автотор" в этом году будет выпускать лишь три модели BMW, а общий объем составит примерно 12 тысяч машин. Об этом Финмаркету рассказал председатель совета директоров ООО "Автотор Холдинг" Валерий Горбунов.

При этом топ-менеджер не стал уточнять, о каких моделях идет речь.

В то же время "Авторевю" сообщает, что в России перестанут собирать кроссоверы BMW X1, X3 и X4, а также седаны 5-Series и 7-Series. Уже в апреле с конвейера завода "Автотор" начнут сходить только BMW X5, X6 и X7. Более того, в будущем баварская марка может вовсе отказаться от российского производства - все продаваемые в нашей стране машины будут поставляться из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что BMW планирует в текущем году принять решение о собственном заводе на территории России. К слову, немецкий производитель в 2019 году отказался от планов строительства своего завода в технопарке Храброво, что в Калининградской области.

По итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42 721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.