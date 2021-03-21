Число детей-мигрантов в введении погранслужбы США выросло до 5 тысяч

По меньшей мере пять тысяч детей-мигрантов, прибывших в США без сопровождения взрослых, находятся в ведении пограничной службы США. Меньше чем за неделю прибавилось более 500 подростков, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полученные им документы.

"Более 600 детей находятся в ведении службы свыше десяти дней, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Закон говорит о том, что детей должны направлять в министерство здравоохранения и социальных служб США в течение трех дней, однако в условиях нехватки ресурсов они остаются на объектах погранслужбы значительно дольше".

При этом телеканал отмечает плохие условия, в которых живут подростки. На этой неделе власти для размещения детей-мигрантов, прибывших в США без сопровождения, задействовали конференц-центр в Далласе, это потребовалось, чтобы разгрузить переполненные учреждения, принимающие беженцев.

Напомним, став президентом Джо Байден отменил ряд мер, введенных его предшественником Дональдом Трампом о мигрантах, в частности, объявил, что США больше не высылают из страны прибывающих без сопровождения детей. В результате количество малолетних мигрантов, приезжающих в США без сопровождения взрослых, выросло в последние две недели в три раза, и хотя они не составляют большинство в потоке нелегалов, проблема с их размещением больно бьет по имиджу новой администрации.

По данным пограничной службы, число незаконных мигрантов на южной границе США в феврале достигло максимума - почти 100 тысяч человек задержали на границе с Мексикой. Это рекордные показатели. Таких цифр не было 15 лет. По данным агентства Reuters, третьего марта американские пограничники поймали более 4,5 тысячи мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Соединенных Штатов.