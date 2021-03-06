В феврале на южной границе США задержали рекордные 100 тысяч мигрантов

Почти 100 тысяч мигрантов задержали на границе США с Мексикой в феврале 2021 года. Это рекордные показатели, подчеркивают СМИ. Таких цифр не было 15 лет. По данным агентства Reuters, третьего марта американские пограничники поймали более 4,5 тысячи мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию Соединенных Штатов.

Напомним, новый президент США Джо Байден пообещал отменить все ограничения, введенные в отношении мигрантов его предшественником Дональдом Трампом. В то же время Белый дом призвал иностранцев пока воздержаться от попыток перебраться в США. "Это все еще опасная поездка", - заявила пресс-секретарь Джен Псаки, добавив, что властям нужно время, чтобы "ввести в действие иммиграционный процесс, благодаря которому к людям могли бы относиться гуманно". А еще Байден постановил прекратить строительство стены на границе с Мексикой. При этом новый американский лидер дал понять, что не будет сносить уже построенное.