Экс-посол США в Германии "стал президентом" и высмеял Байдена

Американский политик Ричард Гренелл, который при Дональде Трампе несколько лет занимал пост посла США в Германии, а также успел побывать и.о. директора Национальной разведки, высмеял курьез, обнаруженный им на просторах Google. По запросу "Кто является президентом Соединенных Штатов в 2021 году" поисковик выдал трех персонажей - бывшего хозяина Белого дома Трампа, сменившего его Джо Байдена и... самого Гренелла. Получивший виртуальное "повышение" республиканец не преминул оставить саркастический комментарий у себя в Instagram.

"Google и Википедия обновились. И это не 1 апреля", - написал Гренелл, добавив скриншот странички, где он оказался в компании бывшего и действующего президентов США. Он также позволил себе пофанатазировать насчет своих возможных указов, а еще пообещал американцам "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх". Пользователи оценили едкий намек на недавний конфуз с 78-летним Байденом, который трижды споткнулся, поднимаясь по трапу "борта номер один". В Белом доме тогда заверили, что причиной инцидента стал "сильный ветер".