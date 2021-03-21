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Рубрика: В мире

Экс-советник Трампа заявил об угрожающих "оплошностях" Байдена

Текст: Андрей Васильев

Бывший старший советник Трампа Стивен Миллер заявил в интервью, что "угрожающие оплошности" президента Байдена превращаются в "кризис национальной безопасности".

Фото: ТАСС
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По его словам, по всему миру смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, который "не может дать интервью по софтболу без шпаргалки и трижды падает, поднимаясь по лестнице". "Это грустно", - резюмировал Миллер во время выступления на канале Fox News. Замечания Миллера прозвучали после того, как ведущий одноименной программы на телеканале Шон Хэннити продемонстрировал видеосюжеты, в которых Байден требовал "шпаргалки", отвечая на вопросы, и называл вице-президента США Камалу Харрис "президентом".

Ранее в пятницу Байден несколько раз споткнулся, поднимаясь по трапу на борт президентского самолета Air Force One на базе "Эндрюс" в Мэриленде. "Я не получаю от этого удовольствия, - сказал Миллер. - Это очень серьезно. Я много раз ходил по этим ступенькам. Они не скользкие, и военно-воздушные силы следят за тем, чтобы они не были скользкими". По словам ведущего Хэннити, средства массовой информации в основном хранят молчание по поводу инцидента, связанного с поведением Байдена, "в отличие от репортажей о том, как тогдашний президент Дональд Трамп осторожно спускается по трапу".

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