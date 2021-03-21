Почему нужно брать Suzuki Jimny, когда есть Lada Niva Legend

Автомобили, подобные Suzuki Jimny, принято называть имиджевыми. В российской линейке Suzuki Motors этот автомобиль ударно работает на реноме марки, является витриной ее дизайнерской силы и в конце концов - такого "проходимца", умеющего совладать с тяжелым бездорожьем, еще нужно поискать.
Все бы ничего, но прайс (от 1 709 000 рублей до 1 979 000 рублей) заставляет крепко задуматься. Ведь за эти деньги можно взять три Lada Niva Legend (от 607 900 до 692 900), которая к тому же недавно обновилась, получив дизайн-фишки от теперь уже бывшего шеф-дизайнера Стива Маттина и важные компоновочные улучшения. В нашем материале мы попробуем обосновать, почему смотреть стоит все же в сторону Suzuki Jimny, а не "одноклассника" Lada.
Suzuki Jimny буквально примагничивает - настолько ярким получился дизайн от команды талантливого Акира Камио. В четвертой генерации стилисты отошли от внешности в стиле вояк Willys MВ и ГАЗ-64 и выдали экзерсис на тему Mercedes-Benz G-Class первого поколения. Если сказать японским художникам об этом, они очень огорчатся, разозлятся, достанут скетчи и начнут доказывать, что новый Jimny - носитель традиций, выросший из стиля Suzuki Jimny LJ10 родом из 70-ых, и ни капли немецкого в нем нет.
Как бы то ни было, "квадратный" кузов "японца" выглядит классно, и, кстати, после смены поколений эта "квадратистость" даже усилилась. Ведь в сравнении с предшественником он стал на 5 мм выше, на 45 мм короче и на столько же шире. А его миниатюрность, кстати, продиктована ничем иным, как налоговыми привилегиями для "кей-каров" (японская категория малых транспортных средств).
Из внешних особенностей выделим мощнейшие пластиковые расширители колесных арок, которых, кстати, базовая версия для японского рынка лишена, и "запаску" на открывающейся вправо третьей двери (у нас нужно бы наоборот, движение то в отличие от Японии - правостороннее).
Как и у предшественника, площадь остекления огромна, габариты, соответственно, отлично ощущаются. Похожий форм-фактор работает также и на Niva Legend. Но если вы возьмете Jimny начальных комплектаций, то получите "галогенки", а не светодиодную оптику, датчиков парковки не будет вовсе, а камеру заднего вида можно дозаказать как опцию только для топовой версии. Ну или доустановить у дилера. В общем, как вы поняли, маркетологи Suzuki считают, что все эти "гражданские" штучки их "кубику" не нужны.
Салон Jimny впечатляет не меньше, чем экстерьер, при этом ты не можешь ответить себе на вопрос: круто здесь все или бюджетно. В этом, собственно, и состоит "фишка" модели.
Рубленые формы панелей, преимущественно грубый пластик и неокрашенный металл в задней части салона, как ни крути, - праздник стиля. Но вот плосковатые сиденья с короткой подушкой, руль, который можно настроить только по высоте (до смены поколений он не регулировался вообще), и традиционно тесный задний ряд, на который еще и трудно пробираться, заставляют задуматься - а не переборщили ли японцы с аскетизмом?
На мой взгляд, не переборщили. Фанаты Jimny, как это ни парадоксально, любят его в том числе и за неизнеженность, если хотите - честность, равно как за сплав стиля и утилитарности. К тому же салон после модернизации приправили модными "фишками", которые неплохо маскируют бюджетную основу.
К примеру, силовой поручень на передней панели обит необычным мягким пластиком - такой применяют на корпусах профессиональных фотокамер. А мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином и вовсе позаимствована к более цивильных моделей марки - а это вам и навигация, и полная интеграция с гаджетами.
USB-слот, правда, на весь салон лишь один, выведенный в нишу центральной консоли. Зато есть два розетки на 12V. Одна - перед селектором трансмиссии, вторая - в стенке багажника. Последний, кстати, вмещает от 85 л до 377 л до шторки и 830 л до потолка в зависимости от положения задних сидений - чтобы перевезти чемоданы, вещи, продукты из супермаркета, вполне хватит. Больше расстраивает, что вещевых отделений в салоне немного, и все они мелкие. Ну а что вы хотели от "супермини" с колесной базой 2250 мм?
Чтобы толкаться в городской толчее, "Джимник" подходит неплохо. Во-первых, повторимся, здесь отличный обзор. Во-вторых, после смены генераций, машина стала более приемистой.
1,5-литровый бензиновый "атмосферник" неплохо тянет, а пусть и не самый современный, но надежный и предсказуемый 4-диапазонный "автомат" Aisin ему как минимум не мешает.
Слева на селекторе имеется клавиша Overdrive - своего рода аналог спортрежима, когда отрубаются верхние передачи, и "компакт" начинает ехать еще задорнее. Словом, для быстрых перестроений и обгонов в черте города такая связка подходит замечательно.
По "рулежке" рамный Jimny приятнее Lada Niva Legend c несущим кузовом. Дело прежде всего в грамотных настройках руля. Он длинный, но точный и легкий, крутишь - и не напрягаешься. Но все это работает опять-таки для города. Другое дело трасса. Собственно говоря, запаса тяги хватит и для того, чтобы Jimny, к примеру, обогнал фуру, ускорившись с "сотни" до 130 км/ч. Но летать в таком формате мы не рекомендуем, поскольку у короткобазного "кубика" есть проблемы с курсовой устойчивостью на высоких скоростях.
"Малыша" приходится "отлавливать" и на ямах, и когда идут воздушные потоки от встречных "большегрузов". При корректирующих маневрах в таком формате он сильно кренится, а очень "длинный" руль не способствует возвращению на курс. Хорошо еще, что современная система стабилизации всегда на чеку, пресекая глубокие уводы с траектории.
Словом 110 км/ч здесь - комфортная крейсерская скорость. Быстрее можно, но не нужно.
Для чего же создавался этот автомобиль, понимаешь сразу, как только съезжаешь с асфальта. Отличная геометрическая проходимость вкупе с защитным обвесом позволят вам пробираться по такому рельефу, куда на большинстве кроссоверов вы даже не подумали бы сунуться. "Понижайка" понадобится, наверное, в 10% случаев из 100%. Уж очень настырный этот "японец", справляется даже с глубокими грязевыми колеями, нужно озаботиться только докупкой "зубастых" внедорожных шин.
Но сказать, что на этой машине комфортно мчать по разбитым проселочным дорогам, нельзя. В ходе смены поколений подвеску настроили мягче, в результате Jimny перестал козлить (прыгать на неровностях), но амортизаторы стало "пробивать" на глубоких ямах. Если же сбросить скорость, в Jimny на ямах начинает сильно трясти. Приходится приспосабливаться. Если держать на разбитых грунтовках крейсерские 40 км/ч, исключаешь и пробои подвески, и минимизируешь раскачку.
Но все равно ходовая Lada Niva Legend в этом смысле более универсальна. Наш народный "джип", во-первых, лучше держит асфальтовые скоростные "прямики", а во-вторых, по сути всеяден в отношении внедорожных трасс. Хочешь - гони по грунтовкам хоть со скоростью 100 км/ч, подвеска сгладит неровности, а амортизаторы редко когда замкнутся на ограничители.
В актив Jimny записываем более внятное, точное и цивильное рулевое управление и явно более задорную динамику. "Джимник" разменивает "сотню" примерно на 3 секунды быстрее Lada Niva Legend, и это при том что отечественный SUV вооружен не "автоматом", а 5-ступиенчатой "механикой".
Подытоживая, замечу, что несмотря на многие недостатки Jimny умеет в себя влюбить, а по части комфорта и дизайнерских изысков он все же впереди Lada Niva Legend. Но опять-таки, сравним цены.... Получается, что Jimny - это мечта "японофилов", хипстеров, падких на ярчайший и небанальный дизайн и любителей сурового оффроуда. Ну и не забываем о фамильной надежности.