Почему нужно брать Suzuki Jimny, когда есть Lada Niva Legend

Маленький внедорожник Suzuki Jimny после смены поколений стал еще харизматичнее, получив усиление внедорожного потенциала и электронной начинки. Мы получили спецтехнику для джиперов в очень стильной обертке. Но чем похорошевший "японец" лучше, скажем, нашей Lada Niva Legend, которая стоит в три раза дешевле? Попробуем разобраться.

Автомобили, подобные Suzuki Jimny, принято называть имиджевыми. В российской линейке Suzuki Motors этот автомобиль ударно работает на реноме марки, является витриной ее дизайнерской силы и в конце концов - такого "проходимца", умеющего совладать с тяжелым бездорожьем, еще нужно поискать.

Все бы ничего, но прайс (от 1 709 000 рублей до 1 979 000 рублей) заставляет крепко задуматься. Ведь за эти деньги можно взять три Lada Niva Legend (от 607 900 до 692 900), которая к тому же недавно обновилась, получив дизайн-фишки от теперь уже бывшего шеф-дизайнера Стива Маттина и важные компоновочные улучшения. В нашем материале мы попробуем обосновать, почему смотреть стоит все же в сторону Suzuki Jimny, а не "одноклассника" Lada.

Сила дизайна

Фото: Борис Захаров/РГ

Suzuki Jimny буквально примагничивает - настолько ярким получился дизайн от команды талантливого Акира Камио. В четвертой генерации стилисты отошли от внешности в стиле вояк Willys MВ и ГАЗ-64 и выдали экзерсис на тему Mercedes-Benz G-Class первого поколения. Если сказать японским художникам об этом, они очень огорчатся, разозлятся, достанут скетчи и начнут доказывать, что новый Jimny - носитель традиций, выросший из стиля Suzuki Jimny LJ10 родом из 70-ых, и ни капли немецкого в нем нет.

Как бы то ни было, "квадратный" кузов "японца" выглядит классно, и, кстати, после смены поколений эта "квадратистость" даже усилилась. Ведь в сравнении с предшественником он стал на 5 мм выше, на 45 мм короче и на столько же шире. А его миниатюрность, кстати, продиктована ничем иным, как налоговыми привилегиями для "кей-каров" (японская категория малых транспортных средств).

Из внешних особенностей выделим мощнейшие пластиковые расширители колесных арок, которых, кстати, базовая версия для японского рынка лишена, и "запаску" на открывающейся вправо третьей двери (у нас нужно бы наоборот, движение то в отличие от Японии - правостороннее).

Как и у предшественника, площадь остекления огромна, габариты, соответственно, отлично ощущаются. Похожий форм-фактор работает также и на Niva Legend. Но если вы возьмете Jimny начальных комплектаций, то получите "галогенки", а не светодиодную оптику, датчиков парковки не будет вовсе, а камеру заднего вида можно дозаказать как опцию только для топовой версии. Ну или доустановить у дилера. В общем, как вы поняли, маркетологи Suzuki считают, что все эти "гражданские" штучки их "кубику" не нужны.

Стиль или аскетичность?

Фото: Борис Захаров/РГ

Салон Jimny впечатляет не меньше, чем экстерьер, при этом ты не можешь ответить себе на вопрос: круто здесь все или бюджетно. В этом, собственно, и состоит "фишка" модели.

Рубленые формы панелей, преимущественно грубый пластик и неокрашенный металл в задней части салона, как ни крути, - праздник стиля. Но вот плосковатые сиденья с короткой подушкой, руль, который можно настроить только по высоте (до смены поколений он не регулировался вообще), и традиционно тесный задний ряд, на который еще и трудно пробираться, заставляют задуматься - а не переборщили ли японцы с аскетизмом?

На мой взгляд, не переборщили. Фанаты Jimny, как это ни парадоксально, любят его в том числе и за неизнеженность, если хотите - честность, равно как за сплав стиля и утилитарности. К тому же салон после модернизации приправили модными "фишками", которые неплохо маскируют бюджетную основу.

Фото: пресс-служба Suzuki

К примеру, силовой поручень на передней панели обит необычным мягким пластиком - такой применяют на корпусах профессиональных фотокамер. А мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином и вовсе позаимствована к более цивильных моделей марки - а это вам и навигация, и полная интеграция с гаджетами.

USB-слот, правда, на весь салон лишь один, выведенный в нишу центральной консоли. Зато есть два розетки на 12V. Одна - перед селектором трансмиссии, вторая - в стенке багажника. Последний, кстати, вмещает от 85 л до 377 л до шторки и 830 л до потолка в зависимости от положения задних сидений - чтобы перевезти чемоданы, вещи, продукты из супермаркета, вполне хватит. Больше расстраивает, что вещевых отделений в салоне немного, и все они мелкие. Ну а что вы хотели от "супермини" с колесной базой 2250 мм?

С асфальта - в поля!

Фото: Борис Захаров/РГ

Чтобы толкаться в городской толчее, "Джимник" подходит неплохо. Во-первых, повторимся, здесь отличный обзор. Во-вторых, после смены генераций, машина стала более приемистой.

1,5-литровый бензиновый "атмосферник" неплохо тянет, а пусть и не самый современный, но надежный и предсказуемый 4-диапазонный "автомат" Aisin ему как минимум не мешает.

Слева на селекторе имеется клавиша Overdrive - своего рода аналог спортрежима, когда отрубаются верхние передачи, и "компакт" начинает ехать еще задорнее. Словом, для быстрых перестроений и обгонов в черте города такая связка подходит замечательно.

По "рулежке" рамный Jimny приятнее Lada Niva Legend c несущим кузовом. Дело прежде всего в грамотных настройках руля. Он длинный, но точный и легкий, крутишь - и не напрягаешься. Но все это работает опять-таки для города. Другое дело трасса. Собственно говоря, запаса тяги хватит и для того, чтобы Jimny, к примеру, обогнал фуру, ускорившись с "сотни" до 130 км/ч. Но летать в таком формате мы не рекомендуем, поскольку у короткобазного "кубика" есть проблемы с курсовой устойчивостью на высоких скоростях.

"Малыша" приходится "отлавливать" и на ямах, и когда идут воздушные потоки от встречных "большегрузов". При корректирующих маневрах в таком формате он сильно кренится, а очень "длинный" руль не способствует возвращению на курс. Хорошо еще, что современная система стабилизации всегда на чеку, пресекая глубокие уводы с траектории.

Торопиться не стоит

Фото: Борис Захаров/РГ

Словом 110 км/ч здесь - комфортная крейсерская скорость. Быстрее можно, но не нужно.

Для чего же создавался этот автомобиль, понимаешь сразу, как только съезжаешь с асфальта. Отличная геометрическая проходимость вкупе с защитным обвесом позволят вам пробираться по такому рельефу, куда на большинстве кроссоверов вы даже не подумали бы сунуться. "Понижайка" понадобится, наверное, в 10% случаев из 100%. Уж очень настырный этот "японец", справляется даже с глубокими грязевыми колеями, нужно озаботиться только докупкой "зубастых" внедорожных шин.

Фото: Борис Захаров/РГ

Но сказать, что на этой машине комфортно мчать по разбитым проселочным дорогам, нельзя. В ходе смены поколений подвеску настроили мягче, в результате Jimny перестал козлить (прыгать на неровностях), но амортизаторы стало "пробивать" на глубоких ямах. Если же сбросить скорость, в Jimny на ямах начинает сильно трясти. Приходится приспосабливаться. Если держать на разбитых грунтовках крейсерские 40 км/ч, исключаешь и пробои подвески, и минимизируешь раскачку.

Но все равно ходовая Lada Niva Legend в этом смысле более универсальна. Наш народный "джип", во-первых, лучше держит асфальтовые скоростные "прямики", а во-вторых, по сути всеяден в отношении внедорожных трасс. Хочешь - гони по грунтовкам хоть со скоростью 100 км/ч, подвеска сгладит неровности, а амортизаторы редко когда замкнутся на ограничители.

В актив Jimny записываем более внятное, точное и цивильное рулевое управление и явно более задорную динамику. "Джимник" разменивает "сотню" примерно на 3 секунды быстрее Lada Niva Legend, и это при том что отечественный SUV вооружен не "автоматом", а 5-ступиенчатой "механикой".

Подытоживая, замечу, что несмотря на многие недостатки Jimny умеет в себя влюбить, а по части комфорта и дизайнерских изысков он все же впереди Lada Niva Legend. Но опять-таки, сравним цены.... Получается, что Jimny - это мечта "японофилов", хипстеров, падких на ярчайший и небанальный дизайн и любителей сурового оффроуда. Ну и не забываем о фамильной надежности.