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Рубрика: В мире

Рар: США не решатся на торговую войну с Германией из-за "Северного потока-2"

Текст: Екатерина Забродина

Администрация США, продолжающая оказывать политическое и экономическое давление на "Северный поток-2", вряд ли при этом зайдет слишком далеко в отношениях с Берлином, который твердо намерен довести проект до конца. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в интервью "Россия 1".

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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"Если американцы запретят "Северный поток-2", то санкции надо будет вводить против немецкого государства, государственных структур… Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии", - отметил Рар. По его мнению, Белый дом вряд ли на это пойдет. При этом эксперт признает, что президент-демократ сам находится под большим давлением со стороны конгресса.

Александр Рар также прокомментировал резонанс, вызванный скандальными словами Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина. Даже те немецкие СМИ, которые традиционно критически и даже негативно пишут о России, на этот раз с недоумением отнеслись к заявлениям президента США и его мотивам.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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