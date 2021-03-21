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21.03.2021 09:29
Рубрика: Легковые авто

В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Уже с первого мая россияне смогут купить или продать подержанный автомобиль через портал "Госуслуги". Соответствующий приказ опубликовало Минцифры РФ.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz
Названы самые надежные подержанные автомобили

Отмечается, что закон позволит подписывать документы удаленно. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля. Провести сделку через "Госуслуги" смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Ранее сообщалось, что подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился. При этом продажи новых автомобилей продолжают расти. В январе прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали в среднем на 2%. Чуть сильнее выросли цены на автомобили премиальных брендов - на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%. Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (плюс 4%) и GAC (плюс 3,6%). Среди отдельных моделей наиболее резкие скачки цен зафиксированы за Haval H5 (плюс 7,1%), Citroen C4 (плюс 6,9%) и Porsche Taycan (плюс 6,1%), сообщает портал Авто.ру, который и проводил исследование.