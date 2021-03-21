В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

Уже с первого мая россияне смогут купить или продать подержанный автомобиль через портал "Госуслуги". Соответствующий приказ опубликовало Минцифры РФ.

Отмечается, что закон позволит подписывать документы удаленно. Договоры будут заверяться электронной подписью владельца автомобиля. Провести сделку через "Госуслуги" смогут только физические лица и только когда дело касается автомобиля с пробегом.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет документов: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на портале госуслуг. Также продавцу нужно будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Ранее сообщалось, что подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился. При этом продажи новых автомобилей продолжают расти. В январе прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали в среднем на 2%. Чуть сильнее выросли цены на автомобили премиальных брендов - на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%. Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (плюс 4%) и GAC (плюс 3,6%). Среди отдельных моделей наиболее резкие скачки цен зафиксированы за Haval H5 (плюс 7,1%), Citroen C4 (плюс 6,9%) и Porsche Taycan (плюс 6,1%), сообщает портал Авто.ру, который и проводил исследование.