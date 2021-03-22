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22.03.2021 14:34
Рубрика: Власть

Антонов не стал комментировать итоги первых консультаций об отношениях с США

Текст: Юрий Когалов
Посол РФ в США Анатолий Антонов, вызванный в Москву для анализа отношений между Россией и США, отказался от общения с журналистами после первого раунда консультаций. Как передает ТАСС, он покинул здание МИД через боковой вход, чтобы не отвечать на вопросы представителей СМИ.
Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости
Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Сами консультации продолжались более двух часов. Какие на них были сделаны выводы неизвестно. Когда консультации возобновятся, также не сообщается. Предполагается, что в них помимо МИД примут участие и другие профильные ведомства.

Фото: David Tulis/Pool via REUTERS
В МИД РФ заявили об отказе США от разговора Путина и Байдена

Тем временем МИД заявил, что американская сторона упустила очередную возможность наладить отношения между Россией и США, вывести их из тупика, отказавшись провести видеоконференцию в открытом режиме между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности. По мнению российских дипломатов, таким образом была упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. В министерстве подчеркнули, что ответственность за это целиком и полностью лежит на США.

Напомним, посол был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы.

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