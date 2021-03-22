Евгений Пригожин обратился в СКР из-за объявления его в розыск ФБР

Российский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет в связи с объявлением его в розыск ФБР по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы.

"22 марта Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице "ВКонтакте" принадлежащей предпринимателю компании "Конкорд".

В заявлении (его копия прикреплена к посту в "ВКонтакте"), в частности отмечается, что своими действиями органы государственной власти США преследуют цель "похитить" бизнесмена и "лишить незаконно свободы под надуманным предлогом". В связи с этим российский предприниматель просит следствие возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рея, директора ЦРУ Уильяма Бернса, главы минюста США Меррика Гарленда, а также американского президента Джо Байдена.

Напомним, ранее Федеральное бюро расследований объявило Евгения Пригожина в розыск и пообещало за информацию, которая поможет его арестовать, вознаграждение в размере 250 тыс. долларов. Причиной указывается якобы участие бизнесмена в приписываемом России вмешательстве в выборы в США. Между тем Москва неоднократно отвергала заявления Вашингтона о причастности в американские избирательные процессы.