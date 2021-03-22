Что делать, если ваш автомобиль угнали

Почему самыми угоняемыми автомобилями стали именно Toyota, Hyundai и Kia

Для начала стоит рассказать, почему же именно эти марки попали под удар в первую очередь. Эксперты Automama по статистическим данным компании за 2020 -2021 год подтверждают, что эти марки стали одними из самых популярных по продажам среди автомобилей с пробегом. Толчком к популяризации этих марок стал период самоизоляции и снижение покупательской способности конечных потребителей.

Это доказывается ростом рынка автомобилей с пробегом в то время, как рынок новых автомобилей показал падение. Корейские и японские машины славятся своей надежностью, поэтому на вторичном рынке они ценятся гораздо больше других. Еще одной причиной роста популярности этих марок стал рост отказов при выдаче автокредитов, что опять же мотивирует людей переходить с рынка новых автомобилей на рынок автомобилей с пробегом. Во время угона злоумышленники в основном угоняют автомобили на перепродажу, поэтому в большинстве случаев они руководствуются соображениями надежности и популярности марок на вторичном рынке.

Комментирует операционный директор Automama, Михаил Ерцев:

"Результаты начала 2021 года не удивляют. Если говорить о сегменте автомобилей, которые страхуются по КАСКО (в абсолютном большинстве случаев это 3-х, 5-летние авто), то "корейцы" находятся в лидерах как самые популярные иномарки, а Toyota как самая ликвидная иномарка на вторичном рынке. Лидерству также способствует относительная простота угона данных авто.

В последнее время интерес автоугонщиков стал смещаться в сторону массового сегмента. Так в числе самых угоняемых моделей все чаще встречаются компактные кроссоверы и автомобили "В" и "С" классов. И если раньше их покупали в основном "на запчасти", то в связи с продолжающимся ростом цен, такие автомобили стали угоняться для последующей перепродажи."

Как можно защитить свой автомобиль от угона?

Чтобы избежать угона вашего автомобиля, существует несколько простых способов:

1.Страховать с франшизой или полная страховка.

Это один из самых популярных и очевидных способов защитить свое имущество. При покупке автомобиля новый владелец хочет его максимально обезопасить. Застраховать автомобиль - это одно из первых, что ему стоит для этого сделать. Если автовладелец приобрел новый автомобиль, то необходимо оформить полную страховку (КАСКО) для покрытия максимального количества случаев. Стоимость такой страховки может составить до 10% от стоимости автомобиля. При покупке автомобиля с пробегом можно рассмотреть покупку страхования (КАСКО) с франшизой. Отличие от полной страховки (КАСКО) заключается в том, что клиент соглашается с оплатой части ремонта своего автомобиля. Страховка с франшизой по стоимости может быть ниже на 20-60 %, чем полная.

2.Сигнализация со спутником.

Спутниковая сигнализация позволяет при помощи мобильного устройства наблюдать положение автомобиля на карте, отправлять сигнал группе быстрого реагирования и даже дистанционно заглушить автомобиль. Такой виды защиты может быть установлен на автомобили как заводом-предводителем штатно, так и самим владельцем после покупки машины. Стоимость защиты составляет около 20 - 60 тысяч рублей в зависимости от качества системы.

3.Маяки - это еще один способ защиты автомобиля с использования системы GPS.

Особенность этого устройства заключается в том, что он не виден для аппаратуры, которые угонщики используют для поиска сигнализации. Маяк активируется только в момент необходимости, до этого он находится в "режиме сна" и не излучает радиоэлектронных волн, что помогает ему оставаться незамеченными. "Прадедушкой" маяков был простой телефон с SIM картой, местоположение которого можно было отследить в случае угона автомобиля. Стоимость GPS маяка составит до 10 000 рублей.

4.Механические блокираторы.

Механические блокираторы - это проверенный временем способ защитить ваш автомобиль от злоумышленников. Блокираторы можно установить на рулевую колонку на коробку передач, на капот, двери, тормозную систему и педали. Это усложнит процесс угона, а также может спугнуть угонщиков. Стоимость такой защиты составит до 5 000 рублей.

5.Парковка автомобиля на охраняемых парковках.

Такой способ защиты вашего автомобиля можно назвать наиболее эффективным. У него есть большое количество положительных нюансов:

• Ваш автомобиль всегда находится под наблюдением

• Ограниченный доступ людей на подземную парковку

• Ваш автомобиль находится в отапливаемом помещении даже в самые сильные морозы

Также у этого способа есть и отрицательная черта - стоимость. Покупка парковочного места может выйти в круглую сумму с пятью, а иногда и шестью нулями. Аренда машиноместа может варьироваться от местоположения, близости к выходу и многих других факторов.

Как действовать, если вашего автомобиля нет на месте?

1. Проверить автомобиль на эвакуацию

Если вы не обнаружили автомобиль на том же месте, где вы его оставляли, не нужно сразу паниковать: его могли не угнать, а лишь эвакуировать на штрафстоянку. В первую очередь необходимо убедиться в том, что автомобиль был угнан, а не эвакуирован. Для этого позвоните по телефону экстренных служб (112) и узнайте, есть ли данные об эвакуации вашего автомобиля. Если таких данных нет, то скорее всего ваш автомобиль был угнан.

2. Обратиться в полицию

После того, как автомобиля не оказалось в списке эвакуированных, надо обратиться в полицию. Важно сделать это как можно быстрее, что поспособствует запуску плана "перехват".

Если все будет быстро, своевременно и четко выполнено, то шансы вернуть похищенное имущество гораздо больше. После обращения в орган исполнительной власти обязательно необходимо взять постановление о возбуждении уголовного дела и справку о факте угона. Это понадобиться для налоговой, чтобы прекратить начисление транспортного налога. Также вам нужен будет акт о приемки ключей и свидетельства о регистрации транспортного средства. Это необходимо для возврата денег по КАСКО.

3. Искать самому.

Вы также можете попробовать найти свой автомобиль сами: поищите транспорт с видеорегистраторами или камеры на ближайших зданиях, расклейте объявления о пропаже, расспросите людей вокруг. Каждый из них может быть случайным свидетелем кражи вашего автомобиля. Также полезным может быть размещение сообщений о пропаже на форумах и в социальных сетях. Это поможет распространить информации о пропаже на гораздо больший радиус, тем самым оповестив как можно больше людей. Чем больше людей узнают, что у вас пропал автомобиль, тем больше шансов найти машину как можно быстрее.

Все вышеперечисленные действия помогут вам как избежать хищения вашего транспортного средства злоумышленниками, так и быстро, а главное эффективно отреагировать на случай угона.