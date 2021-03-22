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Рубрика: Власть

Лавров: Запад и США разучились применять классическую дипломатию

США и страны Запада разучились применять классическую дипломатию и пользуются на международной арене только одним инструментом - санкциями, ожидая от партнеров "признания ошибок". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ.

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"Дипломатия - это отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов, - приводит слова Лаврова РИА Новости. - Это ровно те ценности, которые в дипломатии продвигает Российская Федерация и Китайская Народная Республика".

Как отметил российский министр, когда как только западные партнеры встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям. При этом новая администрация США идет по пути предшественников, проявляя "санкционные инстинкты". По той же "дорожке" пошел и ЕС, а сейчас европейский бизнес высказывает недовольство тем, что он несет убытки, а его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими национальными интересами и развитием экономики, а не логикой наказания кого-то за что-то, - напомнил Лавров.

Российский министр также обратил внимание на предложение генсека ООН Антониу Гуттереша и верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о замораживании санкций, санкционных режимов и изъятий для товаров, необходимых для обеспечения населения в условиях коронавирусной инфекции, которое проигнорировали западные коллеги равно, как и инициативу президента России. На видеосаммите "двадцатки" весной 2020 года Владимир Путин высказался за то, чтобы в рамках международной торговли были созданы "зеленые коридоры", свободные от санкций и других искусственных барьеров.

"Мы вместе с Китайской Народной Республикой, с большим количеством других единомышленников твердо ставим этот вопрос на международных площадках, включая ООН. Инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки", - подытожил Сергей Лавров.

Напомним, 22-23 марта глава МИД РФ посетит Поднебесную, где проведет переговоры с китайским коллегой Ван И​​​. Накануне визита он дал большое интервью местным СМИ.

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