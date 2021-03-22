Зоолог оценил вероятность передачи коронавируса от животного человеку

Российские ученые не считают, что на территории нашей страны коронавирусная инфекция может передаваться во время торговли дикими животными. Ранее о такой возможности в Китае заявило агентство Bloomberg со ссылкой на неопубликованный доклад Всемирной организации здравоохранения.

- Вероятность этого я бы оценил как ничтожную, - сообщил РИА Новости зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов. По его словам, для заражения необходимо, чтобы человек купил больное животное и потом какое-то время содержал его рядом с собой. Учитывая, что такой рынок в России вообще не очень развит, вряд ли стоит считать это реальной угрозой. Конечно, теоретически заражение возможно, оговаривается эксперт. Но куда более вероятный пусть заражения - контакт с больным человеком.

Пока неясно, какую угрозу представляют для человека зараженные домашние животные. Как ранее сообщала "РГ", недавно ученые впервые обнаружили так называемый британский штамм SARS-CoV-2 у собак и кошек. Этот тип коронавируса является более смертоносным, чем первоначальный вариант, и легче передается от человека к человеку. Причем несколько случаев уже официально зарегистрированы в Великобритании и США. Исследования сельскохозяйственных животных (свиней, коров, овец, гусей и так далее) также пока не дают однозначного ответа о степени их угрозы для человека.