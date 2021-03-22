Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае

Агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой утверждается, что появление коронавируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции может быть связано с торговлей животными в Китае. Журналисты ссылаются на доклад, который в ближайшее время обнародует Всемирная организация здравоохранения.

Эксперты ВОЗ в январе побывали в Ухане, где на одном из рынков продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей и передать его человеку. Подчеркивается, что SARS-CoV-2 очень похож на вирус, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС).

"Тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса", - сказал британский зоолог Питер Дасзак, который вместе с другими экспертами ВОЗ готовит доклад. Задержка с публикацией документа не связана с разногласиями между экспертами.